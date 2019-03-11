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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 22 тра, 2022 21:32
ihorsic написав:
Підкажіть шановні деж все таки можна придбати валютні ОВДП без зайвих морок
і максимально вигідно???
Одною кніпкою в телефоні - не вийде, тому валютні - із морокою
щодо вигоди - усюди окрім привату (там дічь)
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greenozon
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