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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 320321322323
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 21:32

  ihorsic написав:Підкажіть шановні деж все таки можна придбати валютні ОВДП без зайвих морок
і максимально вигідно???


Одною кніпкою в телефоні - не вийде, тому валютні - із морокою
щодо вигоди - усюди окрім привату (там дічь)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 22:36

ihorsic писал(а):
Підкажіть шановні деж все таки можна придбати валютні ОВДП без зайвих морок
і максимально вигідно???


Одною кніпкою в телефоні - не вийде, тому валютні - із морокою
щодо вигоди - усюди окрім привату (там дічь)

Альфа норм?
ihorsic
 
Повідомлень: 624
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