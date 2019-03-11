Додано: Пон 23 тра, 2022 03:38

V2 написав: St/2 написав: Всегда было интересно - зачем? Всегда было интересно - зачем?



Яку бачите розумну альтернативу? Яку бачите розумну альтернативу?

Альтернатива - это дать ему бабло "в управление" - вы открываете счет в америке, шлете туда деньги (как сейчас это сделать - не понятно) а он играет на них, если ему повезет, то он себе что-то отщипнет от прибылей, а если не повезет, то вы потеряете свое бабло.Такая вот альтернатива.У него есть страничка, там ни адреса ни реквизитов, налогов он не платит, играется с 2010 примерно, до этого сидел в депозитах, в 2020 во время ковидного падения походу слил свой депозит в ноль, сейчас показывает график (который фиг проверишь) с 2020 по январь 2022 - в январе просадка минус 7%, что в эти месяцы, когда все рынки падают, не показывает.Может долго крутить "математикой" и английскими терминами, типа он вумный.Классная тема....Лезит время от времени во все темы, со своими снобизкими комментариями, типа он небожитель, в другой вселенной обитает, рассказывает про клиентов "от 100к $ минимум", при этом тратит время тут, самоутверждается, еще в 2012 жил на троещине в кредитной двушке.