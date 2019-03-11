Одною кніпкою в телефоні - не вийде, тому валютні - із морокою
щодо вигоди - усюди окрім привату (там дічь)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 22 тра, 2022 21:32
Додано: Нед 22 тра, 2022 22:36
ihorsic писал(а):
Підкажіть шановні деж все таки можна придбати валютні ОВДП без зайвих морок
і максимально вигідно???
Одною кніпкою в телефоні - не вийде, тому валютні - із морокою
щодо вигоди - усюди окрім привату (там дічь)
Альфа норм?
Додано: Пон 23 тра, 2022 03:38
Альтернатива - это дать ему бабло "в управление" - вы открываете счет в америке, шлете туда деньги (как сейчас это сделать - не понятно) а он играет на них, если ему повезет, то он себе что-то отщипнет от прибылей, а если не повезет, то вы потеряете свое бабло.
Такая вот альтернатива.
У него есть страничка
Может долго крутить "математикой" и английскими терминами, типа он вумный.
Классная тема....
Лезит время от времени во все темы, со своими снобизкими комментариями, типа он небожитель, в другой вселенной обитает, рассказывает про клиентов "от 100к $ минимум", при этом тратит время тут, самоутверждается, еще в 2012 жил на троещине в кредитной двушке.
Есть простодушные дурачки - зовут в биткоины вкладываться, золото покупать, или в пирамиду "золотых сертификатов" вступить, но это люди от чистого сердца пытаются поделиться "возможностью заработка".
А есть хладнокровные циничные мошенники, сотниками МММ становятся, или биржи биткоинов открывают (а потом их типа "взламывают"), форекс-кухни делают, семинары платные устраивают "по инвестициям", или вот, "черные брокеры" - хозяева подпольного казино.
Додано: Пон 23 тра, 2022 07:55
Kripo
Лучше конечно накупить еврооблигаций и получить просадку в 70%.
Не позорьтесь.
P.S. За первый квартала 2022 -2,8%.
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