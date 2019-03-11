Додано: Пон 23 тра, 2022 03:38

V2 написав: St/2 написав: Всегда было интересно - зачем? Всегда было интересно - зачем?



Яку бачите розумну альтернативу? Яку бачите розумну альтернативу?

Альтернатива - это дать ему бабло "в управление" - вы открываете счет в америке, шлете туда деньги (как сейчас это сделать - не понятно) а он играет на них, если ему повезет, то он себе что-то отщипнет от прибылей, а если не повезет, то вы потеряете свое бабло.Такая вот альтернатива.У него есть страничка, там ни адреса ни реквизитов, налогов он не платит, договоров не заключает, просто даете свои пароли к инвестиционному счету а он косплеит Бафета (или Бернарке), играется с 2010 примерно, до этого сидел в депозитах, в 2020 во время ковидного падения походу слил свой депозит в ноль, сейчас показывает график (который фиг проверишь) с 2020 по январь 2022 - в январе просадка минус 7%, что в эти месяцы, когда все рынки падают, не показывает.Может долго крутить "математикой" и английскими терминами, типа он вумный.Классная тема....Лезит время от времени во все темы, со своими снобизкими комментариями, типа он небожитель, в другой вселенной обитает, рассказывает про клиентов "от 100к $ минимум", при этом тратит время тут, самоутверждается, еще в 2012 жил на троещине в кредитной двушке.Есть простодушные дурачки - зовут в биткоины вкладываться, золото покупать, или в пирамиду "золотых сертификатов" вступить, но это люди от чистого сердца пытаются поделиться "возможностью заработка".А есть хладнокровные циничные мошенники, сотниками МММ становятся, или биржи биткоинов открывают (а потом их типа "взламывают"), форекс-кухни делают, семинары платные устраивают "по инвестициям", или вот, "черные брокеры" - хозяева подпольного казино.