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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 320321322323
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 21:32

  ihorsic написав:Підкажіть шановні деж все таки можна придбати валютні ОВДП без зайвих морок
і максимально вигідно???


Одною кніпкою в телефоні - не вийде, тому валютні - із морокою
щодо вигоди - усюди окрім привату (там дічь)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 22:36

ihorsic писал(а):
Підкажіть шановні деж все таки можна придбати валютні ОВДП без зайвих морок
і максимально вигідно???


Одною кніпкою в телефоні - не вийде, тому валютні - із морокою
щодо вигоди - усюди окрім привату (там дічь)

Альфа норм?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 03:38

  V2 написав:
  St/2 написав:Всегда было интересно - зачем?


Яку бачите розумну альтернативу?


Альтернатива - это дать ему бабло "в управление" - вы открываете счет в америке, шлете туда деньги (как сейчас это сделать - не понятно) а он играет на них, если ему повезет, то он себе что-то отщипнет от прибылей, а если не повезет, то вы потеряете свое бабло.
Такая вот альтернатива.
У него есть страничка https://www.artgain.capital/solutions, там ни адреса ни реквизитов, налогов он не платит, договоров не заключает, просто даете свои пароли к инвестиционному счету а он косплеит Бафета (или Бернарке), играется с 2010 примерно, до этого сидел в депозитах, в 2020 во время ковидного падения походу слил свой депозит в ноль, сейчас показывает график (который фиг проверишь :wink:) с 2020 по январь 2022 - в январе просадка минус 7%, что в эти месяцы, когда все рынки падают, не показывает.
Может долго крутить "математикой" и английскими терминами, типа он вумный. :wink:
Классная тема....
Лезит время от времени во все темы, со своими снобизкими комментариями, типа он небожитель, в другой вселенной обитает, рассказывает про клиентов "от 100к $ минимум", при этом тратит время тут, самоутверждается, еще в 2012 жил на троещине в кредитной двушке. :lol:

Есть простодушные дурачки - зовут в биткоины вкладываться, золото покупать, или в пирамиду "золотых сертификатов" вступить, но это люди от чистого сердца пытаются поделиться "возможностью заработка".
А есть хладнокровные циничные мошенники, сотниками МММ становятся, или биржи биткоинов открывают (а потом их типа "взламывают"), форекс-кухни делают, семинары платные устраивают "по инвестициям", или вот, "черные брокеры" - хозяева подпольного казино.
Kripo
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 07:55

Kripo
Лучше конечно накупить еврооблигаций и получить просадку в 70%.
Не позорьтесь.

P.S. За первый квартала 2022 -2,8%.
St/2
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  #<1 ... 320321322323
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