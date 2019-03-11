Kripo
Лучше конечно накупить еврооблигаций и получить просадку в 70%.
Не позорьтесь.
P.S. За первый квартала 2022 -2,8%.
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 23 тра, 2022 07:55
Kripo
Лучше конечно накупить еврооблигаций и получить просадку в 70%.
Не позорьтесь.
P.S. За первый квартала 2022 -2,8%.
Додано: Пон 23 тра, 2022 12:10
Re: Рынок ОВГЗ
"просадка" будет когда облигации проданы будут, а сейчас их продать нельзя, они в Украине. Так что может и 100% будет просадки, а может и не будет просадки вообще, пока % заплатили вовремя.
А вот что такое "лучше"?
Отдать Вам?
позорник, графики руками рисуем? Почему по январь? Обновлять некому страничку?
вы там долго про риски писали, и что их у вас типа нет, просадки минимальные, а на графике только за январь -7%. Вы ссылки на счет торговый дадите, интересно как вы с начала года, на падающем на 30% рынке, смогли только -2,8% получить?
Востаннє редагувалось Kripo в Пон 23 тра, 2022 12:32, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 23 тра, 2022 12:19
Альтернатива - это дать ему бабло в управление - вы открываете счет в Америке, шлете туда деньги (как сейчас это сделать - не понятно) а они грает на них, если ему повезет, то он себе что-то отщипнет от прибылей, а если не повезет, то вы потеряете свое бабло.
Такая вот альтернатива.
У него есть страничка "https://www.artgain.capital/solutions" , там ни адреса ни реквизитов, налогов он не платит, договоров не заключает, просто даете свои пароли к инвестиционному счету а он косплеит Бафета (или Бернарке), играется с 2010 примерно, до этого сидел в депозитах, в 2020 во время ковидного падения походу слил свой депозит в ноль, сейчас показывает график (который фиг проверишь) с 2020 по январь 2022 - в январе просадка минус 7%, что в эти месяцы, когда все рынки падают (снп500 на 30%), не показывает. Может долго крутить математикой и сыпать английскими терминами.
Классная Альтернатива....
Зараз переглядають цей форум: V2 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|