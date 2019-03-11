Kripo
Лучше конечно накупить еврооблигаций и получить просадку в 70%.
Не позорьтесь.
P.S. За первый квартала 2022 -2,8%.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 07:55
Kripo
Лучше конечно накупить еврооблигаций и получить просадку в 70%.
Не позорьтесь.
P.S. За первый квартала 2022 -2,8%.
Додано: Пон 23 тра, 2022 12:10
Re: Рынок ОВГЗ
"просадка" будет когда облигации проданы будут, а сейчас их продать нельзя, они в Украине. Так что может и 100% будет просадки, а может и не будет просадки вообще, пока % (+4,875% за полгода) заплатили вовремя.
А вот что такое "лучше"?
Отдать Вам?
позорник, графики руками рисуем? Почему по январь? Обновлять некому страничку?
вы там долго про риски писали, и что их у вас типа нет, просадки минимальные, а на графике только за январь -7%. Вы ссылки на счет торговый дадите, интересно как вы с начала года, на падающем на 30% рынке, смогли только -2,8% получить?
Востаннє редагувалось Kripo в Пон 23 тра, 2022 13:48, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 23 тра, 2022 12:19
Альтернатива - это дать ему бабло в управление - вы открываете счет в Америке, шлете туда деньги (как сейчас это сделать - не понятно) а он играет на них, если ему повезет, то он себе что-то отщипнет от прибылей, а если не повезет, то вы потеряете свое бабло.
Такая вот альтернатива.
У него есть страничка "https://www.artgain.capital/solutions" , там ни адреса ни реквизитов, налогов он не платит, договоров не заключает, просто даете свои пароли к инвестиционному счету а он косплеит Бафета (или Бернарке), играется с 2010 примерно, до этого сидел в депозитах, в 2020 во время ковидного падения походу слил свой депозит в ноль, сейчас показывает график (который фиг проверишь) с 2020 по январь 2022 - в январе просадка минус 7%, что в эти месяцы, когда все рынки падают (снп500 на 30%), не показывает. Может долго крутить математикой и сыпать английскими терминами.
Классная Альтернатива....
Додано: Пон 23 тра, 2022 21:03
Kripo
То есть ликвидная стоимость инвестиций 0. Просадка 100%, прям талант, я так не умею.
Военное положение до конца года. Курс 50+, а платить или простить пока не на часи.
Если в глазах власти налогоплательщики Гуси, то инвесторы явно лохи. Так что кинут.
Додано: Пон 23 тра, 2022 22:14
если так считать, то да, вы правы.
Если смотреть на свои планы - 7 лет получать процентный доход, то пока ничего не изменилось.
пока на 2 месяца.
какая разница какой курс, если облигации и купонные выплаты в $ номинированы?
Я же говорил вам - вы ни одного кризиса в жизни инвестора не пережили, ноль опыта, слились на ковидной просадке разве что.
А по инвесторам - вон https://forum.finance.ua/topic211704.html?hilit=Kripo&start=13740#p5385549 тоже дискутировал, пока Украина инвесторов ни разу не кидала, посмотрим как в этот раз будет.
Додано: Вів 24 тра, 2022 06:16
Возможно погасят ближайший выпуск, чтобы обилетить своих. Что там? Сентябрь 2022? Однако и это будет скандал, мол, какой ценой. Остальных - под нож. Я бы сильно иллюзий не строил. 40 центов - это возможно и есть пока цена реструктуризации. Держим в уме, что многое зависит от событий на фронте, однако и минус половина ВВП никто не отменял.
Сейчас такой момент, что простят и спишут многое, а шансов погасить это все равно уже нет.
Додано: Вів 24 тра, 2022 06:28
А тем временем реднек Джон получает 9.62% год по гос бондам США с «нулевым» риском
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