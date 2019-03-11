Додано: Пон 23 тра, 2022 12:19

V2 написав: St/2 написав: Всегда было интересно - зачем? Всегда было интересно - зачем?



Яку бачите розумну альтернативу? Яку бачите розумну альтернативу?

Альтернатива - это дать ему бабло в управление - вы открываете счет в Америке, шлете туда деньги (как сейчас это сделать - не понятно) а он играет на них, если ему повезет, то он себе что-то отщипнет от прибылей, а если не повезет, то вы потеряете свое бабло.Такая вот альтернатива.У него есть страничка "https://www.artgain.capital/solutions" , там ни адреса ни реквизитов, налогов он не платит, договоров не заключает, просто даете свои пароли к инвестиционному счету а он косплеит Бафета (или Бернарке), играется с 2010 примерно, до этого сидел в депозитах, в 2020 во время ковидного падения походу слил свой депозит в ноль, сейчас показывает график (который фиг проверишь) с 2020 по январь 2022 - в январе просадка минус 7%, что в эти месяцы, когда все рынки падают (снп500 на 30%), не показывает. Может долго крутить математикой и сыпать английскими терминами.Классная Альтернатива....