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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 24 тра, 2022 21:37
San написав: Kripo написав:
Пока план озвучен несколько иной - 5 фондов для помощи Украине, один из них - на помощь выплаты долга.
И отдельные страны, США к примеру, готовы простить ту часть долга которая у них на балансе.
рынок котирует 30-40 центов за доллар. Возможно, держатели долга просто не в курсе?
котировка за месяц выросла в два раза, может покупатели в курсе чего-то?
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Додано: Сер 25 тра, 2022 11:27
Людина описує досвід з ПУМБою
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Додано: Сер 25 тра, 2022 16:57
cohan написав: Алексей77 написав:
Добрый вечер. Какие компании и банки предлагают бесплатную покупку валютных овгз? Через кого оптимально можно купить?
по валютным есть нюанс в части гарантий
, если вдруг по каким-то причинам Вы считаете, что по ним также расплатятся как и по гривневым
А возможна в принципе выплата по валютным овгз в гривне?
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