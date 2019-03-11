San написав:
рынок котирует 30-40 центов за доллар. Возможно, держатели долга просто не в курсе?
котировка за месяц выросла в два раза, может покупатели в курсе чего-то?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 24 тра, 2022 21:37
котировка за месяц выросла в два раза, может покупатели в курсе чего-то?
Додано: Сер 25 тра, 2022 11:27
Людина описує досвід з ПУМБою.
Додано: Сер 25 тра, 2022 16:57
А возможна в принципе выплата по валютным овгз в гривне?
Додано: Сер 25 тра, 2022 23:19
Re: Рынок ОВГЗ
в принципе может быть дефолт - никаких вообще выплат.
Может быть и принудительная выплата в гривне
А в истории было по разному:
Додано: Сер 25 тра, 2022 23:30
Re: Рынок ОВГЗ
Панове, хочу придбати військові облігації з виплатою в березні наступного року. Чогось в моно та альфі їх для продажу нема. Може у когось є рахунок в ICU - можна там такі облігації придбати? І взагалі враження від ICU - не стрьомна контора, щоб через неї купувати обліги ?
Додано: Сер 25 тра, 2022 23:39
ICU має всі матеріали про овдп, їх долю на ринку і є відео на ютубі з їх топами.
Торгова сесія ICU Trade відкрита!
Доступні до покупки папери:
UA4000225791 погашення 02.11.2022
UA4000225668 погашення 01.03.2023
UA4000225809 погашення 21.06.2023
UA4000225908 погашення 25.10.2023
Закриття торгової сесії о 16:30.
Вище облігації які у них торгуються.
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