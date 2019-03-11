Панове, хочу придбати військові облігації з виплатою в березні наступного року. Чогось в моно та альфі їх для продажу нема. Може у когось є рахунок в ICU - можна там такі облігації придбати? І взагалі враження від ICU - не стрьомна контора, щоб через неї купувати обліги ?
1finanсier написав:Панове, хочу придбати військові облігації з виплатою в березні наступного року. Чогось в моно та альфі їх для продажу нема. Може у когось є рахунок в ICU - можна там такі облігації придбати? І взагалі враження від ICU - не стрьомна контора, щоб через неї купувати обліги ?
ICU має всі матеріали про овдп, їх долю на ринку і є відео на ютубі з їх топами.
Kripo написав:Может быть и принудительная выплата в гривне https://www.hwph.de/images/pa42/Los0729.jpg, а иначе мол сделаем дефoлт, и тогда есть опция долго судиться, и надеяться на хороший исход, как в Аргентине, к примеру.
принудительная выплата в гривне по долларовым бумагам без согласия держателей бумаг = дефолт
1finanсier написав:Панове, хочу придбати військові облігації з виплатою в березні наступного року. Чогось в моно та альфі їх для продажу нема. Може у когось є рахунок в ICU - можна там такі облігації придбати? І взагалі враження від ICU - не стрьомна контора, щоб через неї купувати обліги ?