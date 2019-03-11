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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 320321322323
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 21:37

  San написав:
  Kripo написав:
Пока план озвучен несколько иной - 5 фондов для помощи Украине, один из них - на помощь выплаты долга.

И отдельные страны, США к примеру, готовы простить ту часть долга которая у них на балансе.


рынок котирует 30-40 центов за доллар. Возможно, держатели долга просто не в курсе?


котировка за месяц выросла в два раза, может покупатели в курсе чего-то? :wink:
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 11:27

Людина описує досвід з ПУМБою.
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 16:57

  cohan написав:
  Алексей77 написав:Добрый вечер. Какие компании и банки предлагают бесплатную покупку валютных овгз? Через кого оптимально можно купить?


по валютным есть нюанс в части гарантий :mrgreen: :mrgreen:, если вдруг по каким-то причинам Вы считаете, что по ним также расплатятся как и по гривневым

А возможна в принципе выплата по валютным овгз в гривне?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 23:19

Re: Рынок ОВГЗ

  Алексей77 написав:А возможна в принципе выплата по валютным овгз в гривне?


в принципе может быть дефолт - никаких вообще выплат. :(

Может быть и принудительная выплата в гривне https://www.hwph.de/images/pa42/Los0729.jpg, а иначе мол сделаем дефoлт, и тогда есть опция долго судиться, и надеяться на хороший исход, как в Аргентине, к примеру.

А в истории было по разному: https://www.eduklgd.ru/sovety/vyplata-po-tselevoj-imennoj-obligatsii-na-avto-1990-goda.html
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 23:30

Re: Рынок ОВГЗ

Панове, хочу придбати військові облігації з виплатою в березні наступного року. Чогось в моно та альфі їх для продажу нема. Може у когось є рахунок в ICU - можна там такі облігації придбати? І взагалі враження від ICU - не стрьомна контора, щоб через неї купувати обліги ?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 23:39

  1finanсier написав:Панове, хочу придбати військові облігації з виплатою в березні наступного року. Чогось в моно та альфі їх для продажу нема. Може у когось є рахунок в ICU - можна там такі облігації придбати? І взагалі враження від ICU - не стрьомна контора, щоб через неї купувати обліги ?


ICU має всі матеріали про овдп, їх долю на ринку і є відео на ютубі з їх топами.

Торгова сесія ICU Trade відкрита!

Доступні до покупки папери:
UA4000225791 погашення 02.11.2022
UA4000225668 погашення 01.03.2023
UA4000225809 погашення 21.06.2023
UA4000225908 погашення 25.10.2023

Закриття торгової сесії о 16:30.

Вище облігації які у них торгуються.
adj
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 10:44

Re: Рынок ОВГЗ

  Kripo написав:Может быть и принудительная выплата в гривне https://www.hwph.de/images/pa42/Los0729.jpg, а иначе мол сделаем дефoлт, и тогда есть опция долго судиться, и надеяться на хороший исход, как в Аргентине, к примеру.

принудительная выплата в гривне по долларовым бумагам без согласия держателей бумаг = дефолт
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 10:46

  1finanсier написав:Панове, хочу придбати військові облігації з виплатою в березні наступного року. Чогось в моно та альфі їх для продажу нема. Може у когось є рахунок в ICU - можна там такі облігації придбати? І взагалі враження від ICU - не стрьомна контора, щоб через неї купувати обліги ?

ICU отличная контора, не нужно наговаривать
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 11:55

щодо ICU - вони ще беруть 10 грн за покупку в онлайн-площадці? (як було до війни)
чи відмінили і 0 комісій?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 14:52

  greenozon написав:щодо ICU - вони ще беруть 10 грн за покупку в онлайн-площадці? (як було до війни)
чи відмінили і 0 комісій?

Нуль комісій
Danik
 
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