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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 26 тра, 2022 19:47
Алексей77 написав: cohan написав: Алексей77 написав:
Добрый вечер. Какие компании и банки предлагают бесплатную покупку валютных овгз? Через кого оптимально можно купить?
по валютным есть нюанс в части гарантий
, если вдруг по каким-то причинам Вы считаете, что по ним также расплатятся как и по гривневым
А возможна в принципе выплата по валютным овгз в гривне?
ну таких случаев в новейшей истории пока не было, скорее всего будет отсрочка погашения, если с бюджетом все будет плохо или реструктуризация
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