Алексей77 написав:
А возможна в принципе выплата по валютным овгз в гривне?
ну таких случаев в новейшей истории пока не было, скорее всего будет отсрочка погашения, если с бюджетом все будет плохо или реструктуризация
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 26 тра, 2022 19:47
ну таких случаев в новейшей истории пока не было, скорее всего будет отсрочка погашения, если с бюджетом все будет плохо или реструктуризация
Додано: П'ят 27 тра, 2022 01:02
Re: Рынок ОВГЗ
А є тут серед нас такі хто всеж ризикнув придбати валютні ОВДП?
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