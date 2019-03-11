RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 321322323324
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 19:47

  Алексей77 написав:
  cohan написав:
  Алексей77 написав:Добрый вечер. Какие компании и банки предлагают бесплатную покупку валютных овгз? Через кого оптимально можно купить?


по валютным есть нюанс в части гарантий :mrgreen: :mrgreen:, если вдруг по каким-то причинам Вы считаете, что по ним также расплатятся как и по гривневым

А возможна в принципе выплата по валютным овгз в гривне?


ну таких случаев в новейшей истории пока не было, скорее всего будет отсрочка погашения, если с бюджетом все будет плохо или реструктуризация
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3877
З нами з: 27.09.19
Подякував: 93 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 01:02

Re: Рынок ОВГЗ

А є тут серед нас такі хто всеж ризикнув придбати валютні ОВДП?
ihorsic
 
Повідомлень: 627
З нами з: 07.04.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 06:54

  cohan написав:
  Алексей77 написав:А возможна в принципе выплата по валютным овгз в гривне?


ну таких случаев в новейшей истории пока не было, скорее всего будет отсрочка погашения, если с бюджетом все будет плохо или реструктуризация

вариантов вижу 3

1 то что Вы называете реструктуризацией, т.е. изменение выплат по согласию держателей долга, как это было при порохе вариант очень возможный, и наши этого ищут, и Запад тоже не против, вопрос за держателями бумаг, это частные лица которым никто не может приказать. В общем дело за переговорами
2 обычные выплаты как и не было войны. Вариант так себе, но резервы НБУ позволяют осуществлять ближайшие выплаты.
3 дефолт в любой форме, в том числе "отсрочка погашения" Украиной в одностороннем порядке без согласия кредиторов. Пока ВСУ успешны вариант сомнительный, ибо дальнейшая финансовая поддержка Западом будет осложнена для самого же Запада, который заинтересован не меньше и найдут какой-то вариант не допустить дефолта. Конечно если боевые действия будут сильно не в нашу пользу, то разные Штайнмайеры могут дать заднюю и тогда возможно все... рынок закладывает эту не нулевую вероятность в цену


что касается гривневых бумаг очевидно они будут гаситься по графику
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 177
З нами з: 24.10.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 08:30

  ihorsic написав:А є тут серед нас такі хто всеж ризикнув придбати валютні ОВДП?

Не тільки ризикнули, а й вже був перший купон по них (вчора)
Держава працює, ЗСУ обороняє-нищить ворога
українці допомагають чим можуть

JFK: "Не питай, що твоя країна може зробити для тебе, запитай, що ти можеш зробити для своєї країни!".
greenozon
 
Повідомлень: 13507
З нами з: 01.06.14
Подякував: 263 раз.
Подякували: 1210 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 06:18

Re: Рынок ОВГЗ

  ihorsic написав:Альфа норм?

Норм:
Понад мільярд гривень клієнти "Альфа-Банку Україна" інвестували в держоблігації з початку війни
https://24tv.ua/ponad-milyard-griven-kl ... i_n1989754

Просто і швидко.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5097
З нами з: 19.04.12
Подякував: 83 раз.
Подякували: 817 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 321322323324
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВГЗ Пошаговая инструкция 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 13:17
62 47070
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 14:21
V2
Как заполнить декларацию по доходам от ОВГЗ 1, 2
Олежан » Чет 03 лют, 2022 16:13
11 512296
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 кві, 2022 12:17
ОлегВМ
Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ? 1 ... 4, 5, 6
Ірина_ » Пон 11 бер, 2019 10:32
53 31776
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 кві, 2021 14:21
sinowi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (126)
28.05.2022 07:52
Рынок ОВГЗ (3235)
28.05.2022 07:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.