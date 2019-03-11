Додано: П'ят 27 тра, 2022 06:54

cohan написав: Алексей77 написав: А возможна в принципе выплата по валютным овгз в гривне? А возможна в принципе выплата по валютным овгз в гривне?



ну таких случаев в новейшей истории пока не было, скорее всего будет отсрочка погашения, если с бюджетом все будет плохо или реструктуризация ну таких случаев в новейшей истории пока не было, скорее всего будет отсрочка погашения, если с бюджетом все будет плохо или реструктуризация

вариантов вижу 31 то что Вы называете реструктуризацией, т.е. изменение выплат по согласию держателей долга, как это было при порохе вариант очень возможный, и наши этого ищут, и Запад тоже не против, вопрос за держателями бумаг, это частные лица которым никто не может приказать. В общем дело за переговорами2 обычные выплаты как и не было войны. Вариант так себе, но резервы НБУ позволяют осуществлять ближайшие выплаты.3 дефолт в любой форме, в том числе "отсрочка погашения" Украиной в одностороннем порядке без согласия кредиторов. Пока ВСУ успешны вариант сомнительный, ибо дальнейшая финансовая поддержка Западом будет осложнена для самого же Запада, который заинтересован не меньше и найдут какой-то вариант не допустить дефолта. Конечно если боевые действия будут сильно не в нашу пользу, то разные Штайнмайеры могут дать заднюю и тогда возможно все... рынок закладывает эту не нулевую вероятность в ценучто касается гривневых бумаг очевидно они будут гаситься по графику