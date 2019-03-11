Алексей77 написав:
А возможна в принципе выплата по валютным овгз в гривне?
ну таких случаев в новейшей истории пока не было, скорее всего будет отсрочка погашения, если с бюджетом все будет плохо или реструктуризация
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Додано: Чет 26 тра, 2022 19:47
ну таких случаев в новейшей истории пока не было, скорее всего будет отсрочка погашения, если с бюджетом все будет плохо или реструктуризация
Додано: П'ят 27 тра, 2022 01:02
Re: Рынок ОВГЗ
А є тут серед нас такі хто всеж ризикнув придбати валютні ОВДП?
Додано: П'ят 27 тра, 2022 06:54
вариантов вижу 3
1 то что Вы называете реструктуризацией, т.е. изменение выплат по согласию держателей долга, как это было при порохе вариант очень возможный, и наши этого ищут, и Запад тоже не против, вопрос за держателями бумаг, это частные лица которым никто не может приказать. В общем дело за переговорами
2 обычные выплаты как и не было войны. Вариант так себе, но резервы НБУ позволяют осуществлять ближайшие выплаты.
3 дефолт в любой форме, в том числе "отсрочка погашения" Украиной в одностороннем порядке без согласия кредиторов. Пока ВСУ успешны вариант сомнительный, ибо дальнейшая финансовая поддержка Западом будет осложнена для самого же Запада, который заинтересован не меньше и найдут какой-то вариант не допустить дефолта. Конечно если боевые действия будут сильно не в нашу пользу, то разные Штайнмайеры могут дать заднюю и тогда возможно все... рынок закладывает эту не нулевую вероятность в цену
что касается гривневых бумаг очевидно они будут гаситься по графику
Додано: П'ят 27 тра, 2022 08:30
Не тільки ризикнули, а й вже був перший купон по них (вчора)
Держава працює, ЗСУ обороняє-нищить ворога
українці допомагають чим можуть
JFK: "Не питай, що твоя країна може зробити для тебе, запитай, що ти можеш зробити для своєї країни!".
Додано: Суб 28 тра, 2022 06:18
Re: Рынок ОВГЗ
Норм:
Просто і швидко.
Додано: Пон 30 тра, 2022 07:53
Котировки украинских еврооблигаций за минувшую неделю, отмеченную очень тяжелыми боями с превосходящими российскими силами на Донбассе, снизились в среднем на 5,5% после нескольких недель роста. Bloomberg
Додано: Пон 30 тра, 2022 12:21
Здогадуюсь але спитаю, валютні ОВДП (не ОЗДП) тільки в приваті продаються?
Додано: Пон 30 тра, 2022 12:34
в Приваті їх можна найпростіше купити (в онлайні натиском кніпок)
але банк дуже жадібний, і жере купу комісій... він має калькулятор - можете самі прикинути
окрім цього жадного банку ще є такі що продають валютні - Альфа, Укрексім, Укргаз, Кредит-Дніпро
може ще якісь банки, треба дзвонити питатись
проте в усіх решту банків - це паперова робота... ніяких тобі онлайн площадок чи додатків на телефоні ((
Додано: Пон 30 тра, 2022 13:06
Re: Рынок ОВГЗ
Ощадбанк також продає, але як я зрозумів не всі відділення (не тому, що не можуть, а не у всіх відділеннях є бажання займатися). Багато паперової роботи - відкриття окремого рахунку в ін.валюті, укладання угоди з банком на надання інвестиційних послуг, відкриття рахунку в цінних паперах, ідентифікація особи (опитуальник), оцінювання клієнта і попередження про ризики інвестування, узгодження всіх документів із центральним офісом(отриманя від нього згоди на все це), передача документів на підписання до офісу. Реквізити у всі документи працівник вдруковує вручну (при тому що я клієнт банку). І це я дійшов тільки до оформлення заявки на участь в аукціоні на 31.05 (далі вирішив не продовжувати з власних обставин). При цьому мені дівчата у відділенні дуже допомогали.
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