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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 30 тра, 2022 19:22
свіжий огляд як купувати ОВДП
є дещиця і про валютні бумагиhttps://dou.ua/forums/topic/38339/
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greenozon
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