RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 322323324325
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 19:22

свіжий огляд як купувати ОВДП
є дещиця і про валютні бумаги

https://dou.ua/forums/topic/38339/
greenozon
 
Повідомлень: 13531
З нами з: 01.06.14
Подякував: 263 раз.
Подякували: 1214 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 13:31

Re: Рынок ОВГЗ

ставка 25... это что теперь по овгз дадут столькоже? а курс отпустят на 40+? однако таки да :roll: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... avku-do-25
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 179
З нами з: 24.10.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 14:18

nekefer
На данный момент банки не формируют резервы под проблемку, а она огромна. 10М перемещенных, они будут тратить последнее на еду, а не на кредит


Зато индекс Джинни в Украине снизится, леваки должны быть рады
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11133
З нами з: 02.09.08
Подякував: 671 раз.
Подякували: 1684 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 322323324325
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВГЗ Пошаговая инструкция 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 13:17
62 47166
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 14:21
V2
Как заполнить декларацию по доходам от ОВГЗ 1, 2
Олежан » Чет 03 лют, 2022 16:13
11 512351
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 кві, 2022 12:17
ОлегВМ
Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ? 1 ... 4, 5, 6
Ірина_ » Пон 11 бер, 2019 10:32
53 31830
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 кві, 2021 14:21
sinowi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (534)
02.06.2022 16:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.