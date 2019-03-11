є дещиця і про валютні бумаги
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 30 тра, 2022 19:22
свіжий огляд як купувати ОВДП
є дещиця і про валютні бумаги
Додано: Чет 02 чер, 2022 13:31
Re: Рынок ОВГЗ
ставка 25... это что теперь по овгз дадут столькоже? а курс отпустят на 40+? однако таки да
Додано: Чет 02 чер, 2022 14:18
nekefer
На данный момент банки не формируют резервы под проблемку, а она огромна. 10М перемещенных, они будут тратить последнее на еду, а не на кредит
Зато индекс Джинни в Украине снизится, леваки должны быть рады
Додано: Чет 02 чер, 2022 21:47
А старые размещения ОВДПэшек проиндЭксЫрують?
...или досрочно погасят и объявят привелигированное повторное размещение уже под 25% ?
Додано: Чет 02 чер, 2022 21:55
А по старым выпускам оставят мамонтов с 10%
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|