Сьогодні Укрсиббанк почав обдзвонювати клієнтів (мене в тому числі), пропонувати "на вигідних" умовах Військові облігації в гривні, аж +-10%. До заяви НБУ вони не продавали їх. Ну що ж, нехай цей мамонт подавиться цими облігаціями.
St/2 написав:Зато индекс Джинни в Украине снизится, л
що за індекс такий
Індекс Джині (індекс нерівності або індекс справедливості) розробив на початку XX століття італійський економіст Коррадо Джині. Він означає розрив між бідними і багатими верствами населення: що вище коефіцієнт, то більший розрив – 1% означає рівність доходів населення, 100% – весь дохід зосереджений в одних руках. в Україні Індекс Джині один з найнижчих в світі – 25,36% Можливо, такий аномальний результат пов'язаний з недостовірною статистикою щодо рівня доходів громадян і високою часткою тіньової економіки. https://www.slovoidilo.ua/2021/04/23/in ... aselennyam
Чого би мав знизитись? Думаю, навпаки - збільшиться.
В цілому, без прямих кількісних показників ми бачимо значний ризик того, що люди з верхнього сегмента розподілу багатства можуть зловживати можливостями після війни і встановити ще більш нерівну систему. ... Ми ще не можемо знати напевне, але існує ймовірність, що внаслідок війни нерівність ще більше зросте. https://voxukraine.org/zhytlo-v-ukrayini-pislya-vijny/