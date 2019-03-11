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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 322323324325
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 19:22

свіжий огляд як купувати ОВДП
є дещиця і про валютні бумаги

https://dou.ua/forums/topic/38339/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 13:31

Re: Рынок ОВГЗ

ставка 25... это что теперь по овгз дадут столькоже? а курс отпустят на 40+? однако таки да :roll: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... avku-do-25
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 14:18

nekefer
На данный момент банки не формируют резервы под проблемку, а она огромна. 10М перемещенных, они будут тратить последнее на еду, а не на кредит


Зато индекс Джинни в Украине снизится, леваки должны быть рады
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 21:47

  nekefer написав:ставка 25... это что теперь по овгз дадут столькоже? а курс отпустят на 40+? однако таки да :roll: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... avku-do-25

А старые размещения ОВДПэшек проиндЭксЫрують?
...или досрочно погасят и объявят привелигированное повторное размещение уже под 25% ?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 21:55

  Amethyst написав:
  nekefer написав:ставка 25... это что теперь по овгз дадут столькоже? а курс отпустят на 40+? однако таки да :roll: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... avku-do-25

А старые размещения ОВДПэшек проиндЭксЫрують?
...или досрочно погасят и объявят привелигированное повторное размещение уже под 25% ?

А по старым выпускам оставят мамонтов с 10%
alfredhaos
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 16:26

Re: Рынок ОВГЗ

Сьогодні Укрсиббанк почав обдзвонювати клієнтів (мене в тому числі), пропонувати "на вигідних" умовах Військові облігації в гривні, аж +-10%. До заяви НБУ вони не продавали їх. Ну що ж, нехай цей мамонт подавиться цими облігаціями.
v_berdinskich
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 16:51

Re: Рынок ОВГЗ

  St/2 написав:Зато индекс Джинни в Украине снизится, л

що за індекс такий
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 17:22

  greenozon написав:
  St/2 написав:Зато индекс Джинни в Украине снизится, л

що за індекс такий

все будут равными, т.е. бедными :wink:
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 18:07

  greenozon написав:
  St/2 написав:Зато индекс Джинни в Украине снизится, л

що за індекс такий


Індекс Джині (індекс нерівності або індекс справедливості) розробив на початку XX століття італійський економіст Коррадо Джині. Він означає розрив між бідними і багатими верствами населення: що вище коефіцієнт, то більший розрив – 1% означає рівність доходів населення, 100% – весь дохід зосереджений в одних руках.
в Україні Індекс Джині один з найнижчих в світі – 25,36%
Можливо, такий аномальний результат пов'язаний з недостовірною статистикою щодо рівня доходів громадян і високою часткою тіньової економіки. https://www.slovoidilo.ua/2021/04/23/in ... aselennyam

Чого би мав знизитись? Думаю, навпаки - збільшиться.
В цілому, без прямих кількісних показників ми бачимо значний ризик того, що люди з верхнього сегмента розподілу багатства можуть зловживати можливостями після війни і встановити ще більш нерівну систему. ...
Ми ще не можемо знати напевне, але існує ймовірність, що внаслідок війни нерівність ще більше зросте. https://voxukraine.org/zhytlo-v-ukrayini-pislya-vijny/
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 19:31

Ой+
В кризисы расслоение снижается.
Чтобы взовживать, надо иметь ресурс, многие покинули Украину и навряд вернутся.
Все будем равными и бедными.
St/2
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