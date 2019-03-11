St/2 написав:многие покинули Украину и навряд вернутся.
вернуться аж підтюпцем лишиться якигось пару % 1) держави згортають допомогу - хочеш лишатись - працюй 2) багатьох викидають із готелей (пройшло 3 міс) в якісь реальні конц-табори для біженців- колючий дріт навколо табору, мікробудки (собачі) для життя, спільні душі туалети.. https://www.rbc.ua/ukr/travel/palatki-k ... 59819.html
greenozon вот-вот, и определились, где настоящие беженцы, а где шаровики:
Втім, багато біженців не захотіли переселятися у "напівзакинуті" бази відпочинку, й автобуси, які мали забирати українців з чорноморських готелів, йшли пустими. Із очікуваних кількох десятків тисяч біженців в готелі та бази всередині країни за перші два дні програми погодилися переселитися тільки кілька сотень українців.