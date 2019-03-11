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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 323324325326
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 20:38

Re: Рынок ОВГЗ

  St/2 написав:многие покинули Украину и навряд вернутся.

вернуться аж підтюпцем
лишиться якигось пару %
1) держави згортають допомогу - хочеш лишатись - працюй
2) багатьох викидають із готелей (пройшло 3 міс) в якісь реальні конц-табори для біженців- колючий дріт навколо табору, мікробудки (собачі) для життя, спільні душі туалети..
https://www.rbc.ua/ukr/travel/palatki-k ... 59819.html

3) кому таке щастя траба заграніцей?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 20:46

greenozon
вот-вот, и определились, где настоящие беженцы, а где шаровики:
Втім, багато біженців не захотіли переселятися у "напівзакинуті" бази відпочинку, й автобуси, які мали забирати українців з чорноморських готелів, йшли пустими. Із очікуваних кількох десятків тисяч біженців в готелі та бази всередині країни за перші два дні програми погодилися переселитися тільки кілька сотень українців.

Всех на целину! :D
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 20:56

Re: Рынок ОВГЗ

  St/2 написав:В кризисы расслоение снижается.
Все будем равными и бедными.

Завжди у війну хтось та збагачувався.
«криза» складається з двох ієрогліфів, які означають «проблема» і «можливість»

І зараз є категорії, чиї доходи зросли, хоча к-ть бідних також може зросте.
Хіба не на цьому світі всі зрівняються.
Ой+
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