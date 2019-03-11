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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 323324325326
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 20:38

Re: Рынок ОВГЗ

  St/2 написав:многие покинули Украину и навряд вернутся.

вернуться аж підтюпцем
лишиться якигось пару %
1) держави згортають допомогу - хочеш лишатись - працюй
2) багатьох викидають із готелей (пройшло 3 міс) в якісь реальні конц-табори для біженців- колючий дріт навколо табору, мікробудки (собачі) для життя, спільні душі туалети..
https://www.rbc.ua/ukr/travel/palatki-k ... 59819.html

3) кому таке щастя траба заграніцей?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 20:46

greenozon
вот-вот, и определились, где настоящие беженцы, а где шаровики:
Втім, багато біженців не захотіли переселятися у "напівзакинуті" бази відпочинку, й автобуси, які мали забирати українців з чорноморських готелів, йшли пустими. Із очікуваних кількох десятків тисяч біженців в готелі та бази всередині країни за перші два дні програми погодилися переселитися тільки кілька сотень українців.

Всех на целину! :D
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 20:56

Re: Рынок ОВГЗ

  St/2 написав:В кризисы расслоение снижается.
Все будем равными и бедными.

Завжди у війну хтось та збагачувався.
«криза» складається з двох ієрогліфів, які означають «проблема» і «можливість»

І зараз є категорії, чиї доходи зросли, хоча к-ть бідних також може зросте.
Хіба не на цьому світі всі зрівняються.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 21:49

  greenozon написав:
  St/2 написав:многие покинули Украину и навряд вернутся.

вернуться аж підтюпцем
лишиться якигось пару %
1) держави згортають допомогу - хочеш лишатись - працюй
2) багатьох викидають із готелей (пройшло 3 міс) в якісь реальні конц-табори для біженців- колючий дріт навколо табору, мікробудки (собачі) для життя, спільні душі туалети..
https://www.rbc.ua/ukr/travel/palatki-k ... 59819.html

3) кому таке щастя траба заграніцей?

Бедняки вернутся, но какой от них прок? Они в сытый 2021 не смогли заработать.
Те кто выехал с лямом, не вернутся.
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 22:04

  St/2 написав:Бедняки вернутся, но какой от них прок? Они в сытый 2021 не смогли заработать.
Те кто выехал с лямом, не вернутся.

вы хотите сказать на бирже сейчас нет вакансий?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 06:40

Re: Рынок ОВГЗ

  St/2 написав:Бедняки вернутся, но какой от них прок? Они в сытый 2021 не смогли заработать.
Те кто выехал с лямом, не вернутся.

Дуже все спірно.
"Прок" від бідняків, що якщо вернуться, то змушені будуть працювати, щоб заробляти.
Щодо багатших, то маю знайомих, що з'їхали 24-го лютого. Чоловік багатодітний власник двох ІТ-фірм. А на початку травня таки повернулись, хоч проплатили навіть житло наперед.
Жінка не задоволена тими можливостями, що складались для дітей. Тут в них було все на значно вищому рівні організовано. Крім 8-кімнатної квартири, мали 4-ри поверховий особняк під Львовом, який щось до війни їй не подобався. Після життя на арендованих квартирах рівень задоволеності власним житлом зріс просто в рази. Так що я би не узагальнював і щодо мільйонерів.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 07:29

Ой+
Ключевое слово "Особняк под Львовом". А у меня круг общения у кого особняк под Николаевом, Харьковом и Киевом. Точных данных у нас не будет, сколько богатых уедет, а сколько вернется.
Украина была отличной страной, за 100 евро скорая приезжала за 15 минут. Это не Европа, где если не умираешь, то сиди 4 часа в очереди. Будет ли она такой же классной, не уверен...
St/2
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 20:29

Re: Рынок ОВГЗ

Можно ли как-то купить-продать облигации у конкретной организации/человека по своей цене?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 20:50

Re: Рынок ОВГЗ

  M-A-X написав:ли как-то купить-продать облигации у конкретной организации/человека по своей
конечно
он отправляет бумаги на ваш счет а вы отправляете деньги на его счет
nekefer
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 21:09

  nekefer написав:
  M-A-X написав:ли как-то купить-продать облигации у конкретной организации/человека по своей
конечно
он отправляет бумаги на ваш счет а вы отправляете деньги на его счет


сейчас разве это разрешено?
даже тут https://raiffeisen.ua/promo/bonds-ovdp сдох
сейас только у Минфина, все для победы! Нашей победы!
cohan
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