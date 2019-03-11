St/2 написав:многие покинули Украину и навряд вернутся.
вернуться аж підтюпцем лишиться якигось пару % 1) держави згортають допомогу - хочеш лишатись - працюй 2) багатьох викидають із готелей (пройшло 3 міс) в якісь реальні конц-табори для біженців- колючий дріт навколо табору, мікробудки (собачі) для життя, спільні душі туалети.. https://www.rbc.ua/ukr/travel/palatki-k ... 59819.html
greenozon вот-вот, и определились, где настоящие беженцы, а где шаровики:
Втім, багато біженців не захотіли переселятися у "напівзакинуті" бази відпочинку, й автобуси, які мали забирати українців з чорноморських готелів, йшли пустими. Із очікуваних кількох десятків тисяч біженців в готелі та бази всередині країни за перші два дні програми погодилися переселитися тільки кілька сотень українців.
St/2 написав:многие покинули Украину и навряд вернутся.
вернуться аж підтюпцем лишиться якигось пару % 1) держави згортають допомогу - хочеш лишатись - працюй 2) багатьох викидають із готелей (пройшло 3 міс) в якісь реальні конц-табори для біженців- колючий дріт навколо табору, мікробудки (собачі) для життя, спільні душі туалети.. https://www.rbc.ua/ukr/travel/palatki-k ... 59819.html
3) кому таке щастя траба заграніцей?
Бедняки вернутся, но какой от них прок? Они в сытый 2021 не смогли заработать. Те кто выехал с лямом, не вернутся.
St/2 написав:Бедняки вернутся, но какой от них прок? Они в сытый 2021 не смогли заработать. Те кто выехал с лямом, не вернутся.
Дуже все спірно. "Прок" від бідняків, що якщо вернуться, то змушені будуть працювати, щоб заробляти. Щодо багатших, то маю знайомих, що з'їхали 24-го лютого. Чоловік багатодітний власник двох ІТ-фірм. А на початку травня таки повернулись, хоч проплатили навіть житло наперед. Жінка не задоволена тими можливостями, що складались для дітей. Тут в них було все на значно вищому рівні організовано. Крім 8-кімнатної квартири, мали 4-ри поверховий особняк під Львовом, який щось до війни їй не подобався. Після життя на арендованих квартирах рівень задоволеності власним житлом зріс просто в рази. Так що я би не узагальнював і щодо мільйонерів.
Ой+ Ключевое слово "Особняк под Львовом". А у меня круг общения у кого особняк под Николаевом, Харьковом и Киевом. Точных данных у нас не будет, сколько богатых уедет, а сколько вернется. Украина была отличной страной, за 100 евро скорая приезжала за 15 минут. Это не Европа, где если не умираешь, то сиди 4 часа в очереди. Будет ли она такой же классной, не уверен...