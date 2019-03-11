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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 324325326327
Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 07:49

  M-A-X написав:Можно ли как-то купить-продать облигации у конкретной организации/человека по своей цене?

Можно даже в военное время
Но оплата за валюту номинала
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 08:15

Re: Рынок ОВГЗ

по закону вторичный рынок разрешен, но не приветствуется
St/2
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  #<1 ... 324325326327
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Модератори: Ірина_, Модератор

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