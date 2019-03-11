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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 05 чер, 2022 07:49
M-A-X написав:
Можно ли как-то купить-продать облигации у конкретной организации/человека по своей цене?
Можно даже в военное время
Но оплата за валюту номинала
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Олежан
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Додано: Нед 05 чер, 2022 08:15
по закону вторичный рынок разрешен, но не приветствуется
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St/2
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Додано: Нед 05 чер, 2022 09:09
St/2
Да, деньги в "бездонный котел войны", а не заработок посредникам!
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alex_2013
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Додано: Нед 05 чер, 2022 10:10
Минфин после учетной ставки НБУ 25%
должен скорректировать % по военным ОВГЗ
кто на что разинул рот?
20% как минимум
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prodigy
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Додано: Нед 05 чер, 2022 10:16
prodigy написав:
Минфин после учетной ставки НБУ 25%
должен скорректировать % по военным ОВГЗ
кто на что разинул рот?
20% как минимум
минимум 24%, чтоб банкам было интересно вместо депсертификатов
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alfredhaos
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Додано: Нед 05 чер, 2022 14:24
alex_2013 написав:St/2
Да, деньги в "бездонный котел войны", а не заработок посредникам!
Настоящего коммуниста видно издалека!
У гос укрнафты на заправках пустыня, а кляти посредники типа ВОГ дают по 40 литров, ганьба!
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St/2
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Додано: Пон 06 чер, 2022 11:15
Мінфін не зрозумів і не почув натяку від НБУ...
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Мінфін не змінюватиме ставки за облігаціями слідом за підвищенням ставки НБУhttps://www.epravda.com.ua/news/2022/06/6/687851/
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greenozon
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Додано: Пон 06 чер, 2022 13:06
Виявляється ще 26 травня львівська тергромада придбала солідний пакет військових ОВДП!https://finclub.net/ua/news/lvivshchyna ... -ovdp.htmlpayday pictures
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Додано: Пон 06 чер, 2022 13:22
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Алексей77
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Додано: Пон 06 чер, 2022 13:32
Алексей77 написав:
https://delo.ua/ru/finance/minfin-otkazalsya-povysat-stavki-po-ovgz-posle-podnyatiya-ucetnoi-stavki-do-25-399197/
Не хотят повышать ставки по овгз
банки тоже
там есть инстрУмент, когда банчику объясняют, что он неправ, или скоро будет неправ, если не поймет с первого раза
так что 18 у УкрКапа действительно похоже на кандидата в члены ФГВО
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cohan
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