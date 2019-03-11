Додано: Пон 06 чер, 2022 17:11

cohan написав: Алексей77 написав: https://delo.ua/ru/finance/minfin-otkazalsya-povysat-stavki-po-ovgz-posle-podnyatiya-ucetnoi-stavki-do-25-399197/

Не хотят повышать ставки по овгз https://delo.ua/ru/finance/minfin-otkazalsya-povysat-stavki-po-ovgz-posle-podnyatiya-ucetnoi-stavki-do-25-399197/Не хотят повышать ставки по овгз



банки тоже

там есть инстрУмент, когда банчику объясняют, что он неправ, или скоро будет неправ, если не поймет с первого раза



так что 18 у УкрКапа действительно похоже на кандидата в члены ФГВО банки тожетам есть инстрУмент, когда банчику объясняют, что он неправ, или скоро будет неправ, если не поймет с первого разатак что 18 у УкрКапа действительно похоже на кандидата в члены ФГВО

будет проведено доразмещение ОВГЗ со сроком погашения 11 января 2023 года со ставкой 10%



банки на 90% прекратили кредитование (грубо говоря они откажут 90 потенциальным заемщикам из 100, а может 97на рко не загуляешьне хватит денег даже на их маленькие зарплаты сотрудникамгрубо говоря практически все банки (кроме дочек, типа КА и ОТП) кандидаты в банкроты (а члены фгво они все и теперь даже Ощад)банку вы ничего не объясните, правление принимает решение по ставка (но...НБУ последние 3-4 года строго следил, чтобы никто "не отрывался от коллектива", за ставки на 1-1,5% выше "средних" по рынку строго отчитывали, грозя "лишением печенек"(рефинанса)если подойти к моменту с точки зрения здравого смысла, то государственные облигации "надежнее" чем депо при тех же условияхна пример:в том же Банк Альянс на 6 мес 13% грязными (или 10,465 после налогов), но банк не берет 1% за обналичивание в конце срока, т.е. реально уже не 10% по облигациям а немного меньше