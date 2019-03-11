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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 325326327328
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 17:11

  cohan написав:
  Алексей77 написав:https://delo.ua/ru/finance/minfin-otkazalsya-povysat-stavki-po-ovgz-posle-podnyatiya-ucetnoi-stavki-do-25-399197/
Не хотят повышать ставки по овгз


банки тоже
там есть инстрУмент, когда банчику объясняют, что он неправ, или скоро будет неправ, если не поймет с первого раза

так что 18 у УкрКапа действительно похоже на кандидата в члены ФГВО


банки на 90% прекратили кредитование (грубо говоря они откажут 90 потенциальным заемщикам из 100, а может 97 :mrgreen: )
на рко не загуляешь
не хватит денег даже на их маленькие зарплаты сотрудникам

грубо говоря практически все банки (кроме дочек, типа КА и ОТП) кандидаты в банкроты (а члены фгво они все и теперь даже Ощад)

банку вы ничего не объясните, правление принимает решение по ставка (но...НБУ последние 3-4 года строго следил, чтобы никто "не отрывался от коллектива", за ставки на 1-1,5% выше "средних" по рынку строго отчитывали, грозя "лишением печенек"(рефинанса)

если подойти к моменту с точки зрения здравого смысла, то государственные облигации "надежнее" чем депо при тех же условиях

на пример: будет проведено доразмещение ОВГЗ со сроком погашения 11 января 2023 года со ставкой 10%


в том же Банк Альянс на 6 мес 13% грязными (или 10,465 после налогов), но банк не берет 1% за обналичивание в конце срока, т.е. реально уже не 10% по облигациям а немного меньше
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 19:54

НКЦПФР доповнила перелік дозволених операцій на ринках капіталу

https://www.nssmc.gov.ua/nktspfr-dopovn ... -kapitalu/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 07:25

  greenozon написав:НКЦПФР доповнила перелік дозволених операцій на ринках капіталу

https://www.nssmc.gov.ua/nktspfr-dopovn ... -kapitalu/


та это жесть.
с такими "доповленнями" убьют тот остаток рынка что еще как то выживал.
дармоеды сидят в комиссии
Олежан
 
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