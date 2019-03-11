cohan написав:
банки тоже
там есть инстрУмент, когда банчику объясняют, что он неправ, или скоро будет неправ, если не поймет с первого раза
так что 18 у УкрКапа действительно похоже на кандидата в члены ФГВО
банки на 90% прекратили кредитование (грубо говоря они откажут 90 потенциальным заемщикам из 100, а может 97 )
на рко не загуляешь
не хватит денег даже на их маленькие зарплаты сотрудникам
грубо говоря практически все банки (кроме дочек, типа КА и ОТП) кандидаты в банкроты (а члены фгво они все и теперь даже Ощад)
банку вы ничего не объясните, правление принимает решение по ставка (но...НБУ последние 3-4 года строго следил, чтобы никто "не отрывался от коллектива", за ставки на 1-1,5% выше "средних" по рынку строго отчитывали, грозя "лишением печенек"(рефинанса)
если подойти к моменту с точки зрения здравого смысла, то государственные облигации "надежнее" чем депо при тех же условиях
на пример: будет проведено доразмещение ОВГЗ со сроком погашения 11 января 2023 года со ставкой 10%
в том же Банк Альянс на 6 мес 13% грязными (или 10,465 после налогов), но банк не берет 1% за обналичивание в конце срока, т.е. реально уже не 10% по облигациям а немного меньше