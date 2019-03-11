Додано: Вів 07 чер, 2022 09:34

Огляд ICU: Облігації: Ринок ОВДП України чекає перезавантаження



Падіння обсягів запозичень і різке підвищення облікової ставки можуть спричинити перезавантаження ринку військових ОВДП найближчим часом.



Минулого тижня Мінфін залучив всього 3.1 млрд грн до бюджету, з яких 2.6 млрд грн у національній валюті. При цьому один із двох випусків терміном лише на два місяці не був військовим, а отже, й без можливості вторинного обігу.



Згідно з даними НБУ до купівлі ОВДП на первинному ринку долучилися й нерезиденти, що збільшили свій портфель на майже 50 млн грн уперше за три тижні. З високою ймовірністю вони купували саме ОВДП, що не є військовими. Водночас на вторинному ринку загальний обсяг торгів гривневими облігаціями скоротився до 0.9 млрд грн. Основною причиною було очікування засідання правління НБУ з питань монетарної політики й зміни облікової ставки вперше від початку повномасштабного вторгнення росії.



Погляд ICU: Рішення НБУ стало несподіванкою для Міністерства фінансів. Мініфін наразі вирішив не реагувати на підняття облікової ставки НБУ і оголосив про збереження відсоткових ставок на завтрашньому аукціоні на минулотижневому рівні. Найближчі розміщення ОВДП продемонструють готовність банків та інших інвесторів прийняти такі умови Мінфіну.



На нашу думку, після рішення НБУ підвищити облікову ставку до 25% (див. Коментар нижче) ринок ОВДП чекає перезавантаження. З високою ймовірністю в подальшому вартість нових залучень буде зростати. Міністерство фінансів буде змушене шукати новий рівень ставок, що буде прийнятним і для інвесторів, і для бюджету. Ставки за найбільш короткими випусками можуть бути наближені до рівня облікової ставки. Водночас ставки за довшими паперами ймовірно відреагують набагато менш помітно, адже інвестори загалом очікують, що НБУ розпочне зниження облікової ставки ще цього року чи на початку наступного. Пошук рівноважних ставок може потребувати тривалого часу. Загалом же крива дохідності отримає інвертований вигляд.