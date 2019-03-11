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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 325326327328
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 17:11

  cohan написав:
  Алексей77 написав:https://delo.ua/ru/finance/minfin-otkazalsya-povysat-stavki-po-ovgz-posle-podnyatiya-ucetnoi-stavki-do-25-399197/
Не хотят повышать ставки по овгз


банки тоже
там есть инстрУмент, когда банчику объясняют, что он неправ, или скоро будет неправ, если не поймет с первого раза

так что 18 у УкрКапа действительно похоже на кандидата в члены ФГВО


банки на 90% прекратили кредитование (грубо говоря они откажут 90 потенциальным заемщикам из 100, а может 97 :mrgreen: )
на рко не загуляешь
не хватит денег даже на их маленькие зарплаты сотрудникам

грубо говоря практически все банки (кроме дочек, типа КА и ОТП) кандидаты в банкроты (а члены фгво они все и теперь даже Ощад)

банку вы ничего не объясните, правление принимает решение по ставка (но...НБУ последние 3-4 года строго следил, чтобы никто "не отрывался от коллектива", за ставки на 1-1,5% выше "средних" по рынку строго отчитывали, грозя "лишением печенек"(рефинанса)

если подойти к моменту с точки зрения здравого смысла, то государственные облигации "надежнее" чем депо при тех же условиях

на пример: будет проведено доразмещение ОВГЗ со сроком погашения 11 января 2023 года со ставкой 10%


в том же Банк Альянс на 6 мес 13% грязными (или 10,465 после налогов), но банк не берет 1% за обналичивание в конце срока, т.е. реально уже не 10% по облигациям а немного меньше
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 19:54

НКЦПФР доповнила перелік дозволених операцій на ринках капіталу

https://www.nssmc.gov.ua/nktspfr-dopovn ... -kapitalu/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 07:25

  greenozon написав:НКЦПФР доповнила перелік дозволених операцій на ринках капіталу

https://www.nssmc.gov.ua/nktspfr-dopovn ... -kapitalu/


та это жесть.
с такими "доповленнями" убьют тот остаток рынка что еще как то выживал.
дармоеды сидят в комиссии
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 09:34

Огляд ICU: Облігації: Ринок ОВДП України чекає перезавантаження

Падіння обсягів запозичень і різке підвищення облікової ставки можуть спричинити перезавантаження ринку військових ОВДП найближчим часом.

Минулого тижня Мінфін залучив всього 3.1 млрд грн до бюджету, з яких 2.6 млрд грн у національній валюті. При цьому один із двох випусків терміном лише на два місяці не був військовим, а отже, й без можливості вторинного обігу.

Згідно з даними НБУ до купівлі ОВДП на первинному ринку долучилися й нерезиденти, що збільшили свій портфель на майже 50 млн грн уперше за три тижні. З високою ймовірністю вони купували саме ОВДП, що не є військовими. Водночас на вторинному ринку загальний обсяг торгів гривневими облігаціями скоротився до 0.9 млрд грн. Основною причиною було очікування засідання правління НБУ з питань монетарної політики й зміни облікової ставки вперше від початку повномасштабного вторгнення росії.

Погляд ICU: Рішення НБУ стало несподіванкою для Міністерства фінансів. Мініфін наразі вирішив не реагувати на підняття облікової ставки НБУ і оголосив про збереження відсоткових ставок на завтрашньому аукціоні на минулотижневому рівні. Найближчі розміщення ОВДП продемонструють готовність банків та інших інвесторів прийняти такі умови Мінфіну.

На нашу думку, після рішення НБУ підвищити облікову ставку до 25% (див. Коментар нижче) ринок ОВДП чекає перезавантаження. З високою ймовірністю в подальшому вартість нових залучень буде зростати. Міністерство фінансів буде змушене шукати новий рівень ставок, що буде прийнятним і для інвесторів, і для бюджету. Ставки за найбільш короткими випусками можуть бути наближені до рівня облікової ставки. Водночас ставки за довшими паперами ймовірно відреагують набагато менш помітно, адже інвестори загалом очікують, що НБУ розпочне зниження облікової ставки ще цього року чи на початку наступного. Пошук рівноважних ставок може потребувати тривалого часу. Загалом же крива дохідності отримає інвертований вигляд.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 13:26

greenozon
Сама наивность.
Мародёрам достается поле боя.
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 13:56

St/2
цікаво... чи можете розвинути свою думку будь ласка
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 17:15

ЩО й треба було довести :)
---

Мінфін залучив рекордно малу суму від розміщення військових облігацій
https://www.epravda.com.ua/news/2022/06/7/687912/
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 19:32

  greenozon написав:St/2
цікаво... чи можете розвинути свою думку будь ласка


А что разворачивать, тотальный банкопад, распродажа кредитного портфеля и залогов.
Зима близко...
St/2
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