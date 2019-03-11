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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 326327328329
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 07:01

Уряд прив'язав ставку ОВДП для фінансування бюджету Нацбанком до облікової
https://interfax.com.ua/news/economic/837953.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 07:26

Re: Рынок ОВГЗ

Ну і яка на сьогодні упливаюча ставка Мінфін?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 07:49

  greenozon написав:Уряд прив'язав ставку ОВДП для фінансування бюджету Нацбанком до облікової
https://interfax.com.ua/news/economic/837953.html

Плаваюча ставка, яка обраховується виходячи із середнього значення облікової ставки Національного банку за річний період, що закінчується першого числа місяця, що передує місяцю здійснення чергових купонних виплат та починається першого числа цього ж місяця попереднього року

Зображення
тобто на зараз буде приблизно 10 - 11 %. Як і було :|
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 07:57

Re: Рынок ОВГЗ

  Kalgan написав:тобто на зараз буде приблизно 10 - 11 %. Як і було

Тобто просто казкарі звичайні, а не Мінфін :mrgreen:
Amethyst
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