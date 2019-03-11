Рынок ОВГЗ
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 09 чер, 2022 07:01
Уряд прив'язав ставку ОВДП для фінансування бюджету Нацбанком до облікової
https://interfax.com.ua/news/economic/837953.html
greenozon
Повідомлень: 13596
З нами з: 01.06.14
Подякував: 263 раз.
Подякували: 1225 раз.
Профіль
1
1
1
Додано: Чет 09 чер, 2022 07:26
Ну і яка на сьогодні упливаюча ставка Мінфін?
Amethyst
Повідомлень: 2464
З нами з: 05.05.21
Подякував: 139 раз.
Подякували: 441 раз.
Профіль
1
2
Додано: Чет 09 чер, 2022 07:49
Плаваюча ставка, яка обраховується виходячи із середнього значення облікової ставки Національного банку за річний період, що закінчується першого числа місяця, що передує місяцю здійснення чергових купонних виплат та починається першого числа цього ж місяця попереднього року
тобто на зараз буде приблизно 10 - 11 %. Як і було
Kalgan
Повідомлень: 908
З нами з: 02.01.19
Подякував: 44 раз.
Подякували: 93 раз.
Профіль
Додано: Чет 09 чер, 2022 07:57
Kalgan написав:
тобто на зараз буде приблизно 10 - 11 %. Як і було
Тобто просто казкарі звичайні, а не Мінфін
Amethyst
Повідомлень: 2464
З нами з: 05.05.21
Подякував: 139 раз.
Подякували: 441 раз.
Профіль
1
2
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
,
Модератор
Схожі теми
62
47403
Вів 10 тра, 2022 14:21 V2
11
512420
53
31957