Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 09 чер, 2022 07:01
Уряд прив'язав ставку ОВДП для фінансування бюджету Нацбанком до облікової
https://interfax.com.ua/news/economic/837953.html
greenozon
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Додано: Чет 09 чер, 2022 07:26
Ну і яка на сьогодні упливаюча ставка Мінфін?
Amethyst
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Додано: Чет 09 чер, 2022 07:49
Плаваюча ставка, яка обраховується виходячи із середнього значення облікової ставки Національного банку за річний період, що закінчується першого числа місяця, що передує місяцю здійснення чергових купонних виплат та починається першого числа цього ж місяця попереднього року
тобто на зараз буде приблизно 10 - 11 %. Як і було
Kalgan
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Додано: Чет 09 чер, 2022 07:57
Kalgan написав:
тобто на зараз буде приблизно 10 - 11 %. Як і було
Тобто просто казкарі звичайні, а не Мінфін
Amethyst
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Додано: Чет 09 чер, 2022 09:27
НБУ не перестає піклуватись про вкладників в ОВДП
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Національний банк уточнив особливості проведення банками спрощених заходів з фінмоніторингу під час купівлі клієнтами військових облігацій
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... obligatsiy
greenozon
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Додано: Чет 09 чер, 2022 12:14
Amethyst написав: Kalgan написав:
тобто на зараз буде приблизно 10 - 11 %. Як і було
Тобто просто казкарі звичайні, а не Мінфін
Більше того, вони значно ускладнили собі прогнозування, при цьому не досягши нічого позитивного.
klug
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