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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 327328329330
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 07:27

Amethyst
Нерез никогда не полезут, откуда нет выхода. А пока у нас только вход.
Потому временно будет выкупать НБУ и не важно по какой ставке, а вот рыночный % увидим когда появится рынок
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 08:43

  greenozon написав:Цікаво.. випадково натрапив -
банк РВС почав друкувати котирування ОВДП
https://rwsbank.com.ua/obligacii-vnutre ... ma-ukrainy

але є пару запитань..
1) в яких одиницях колонка Об'єм
2) чому бумаг в таблиці більше ніж зараз дозволено комісією по ЦП


Объемы в млн. грн.
Это, скорее всего, неактуальная информация.
РВС банк давно потерял лицензию торговца ЦБ.
alex_2013
 
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