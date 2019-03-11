Amethyst
Нерез никогда не полезут, откуда нет выхода. А пока у нас только вход.
Потому временно будет выкупать НБУ и не важно по какой ставке, а вот рыночный % увидим когда появится рынок
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 10 чер, 2022 07:27
Amethyst
Нерез никогда не полезут, откуда нет выхода. А пока у нас только вход.
Потому временно будет выкупать НБУ и не важно по какой ставке, а вот рыночный % увидим когда появится рынок
Додано: П'ят 10 чер, 2022 08:43
Объемы в млн. грн.
Это, скорее всего, неактуальная информация.
РВС банк давно потерял лицензию торговца ЦБ.
Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:43
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