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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 10 чер, 2022 07:27
Amethyst
Нерез никогда не полезут, откуда нет выхода. А пока у нас только вход.
Потому временно будет выкупать НБУ и не важно по какой ставке, а вот рыночный % увидим когда появится рынок
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St/2
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 08:43
Объемы в млн. грн.
Это, скорее всего, неактуальная информация.
РВС банк давно потерял лицензию торговца ЦБ.
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alex_2013
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:43
St/2 написав:Amethyst
Нерез никогда не полезут, откуда нет выхода. А пока у нас только вход.
Потому временно будет выкупать НБУ и не важно по какой ставке, а вот рыночный % увидим когда появится рынок
Известно по какой ставке НБУ выкупил овгз?
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Алексей77
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 17:21
Какой сейчас спред?
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M-A-X
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Додано: Суб 11 чер, 2022 17:08
M-A-X написав:
Какой сейчас спред?
Кінто, ICU без спреда.
Бритва Оками: банк зайва ланка.
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flyman
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Додано: Суб 11 чер, 2022 18:26
Кто нибудь знает погашает ли и выплачивает купонный доход сейчас Приватбанк по ранее купленным до войны обычным ОВГЗ ?
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Mick
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Додано: Суб 11 чер, 2022 22:52
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Kripo
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Додано: Нед 12 чер, 2022 07:12
Mick написав:Кто нибудь знает погашает ли и выплачивает купонный доход сейчас Приватбанк по ранее купленным до войны обычным ОВГЗ ?
Да, всё выплачивается в полном объеме, в валюте облигаций.
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vadymbanker
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