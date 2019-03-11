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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 327328329330
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 07:27

Amethyst
Нерез никогда не полезут, откуда нет выхода. А пока у нас только вход.
Потому временно будет выкупать НБУ и не важно по какой ставке, а вот рыночный % увидим когда появится рынок
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 08:43

  greenozon написав:Цікаво.. випадково натрапив -
банк РВС почав друкувати котирування ОВДП
https://rwsbank.com.ua/obligacii-vnutre ... ma-ukrainy

але є пару запитань..
1) в яких одиницях колонка Об'єм
2) чому бумаг в таблиці більше ніж зараз дозволено комісією по ЦП


Объемы в млн. грн.
Это, скорее всего, неактуальная информация.
РВС банк давно потерял лицензию торговца ЦБ.
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:43

  St/2 написав:Amethyst
Нерез никогда не полезут, откуда нет выхода. А пока у нас только вход.
Потому временно будет выкупать НБУ и не важно по какой ставке, а вот рыночный % увидим когда появится рынок

Известно по какой ставке НБУ выкупил овгз?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 17:21

Какой сейчас спред?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 17:08

  M-A-X написав:Какой сейчас спред?

Кінто, ICU без спреда.

Бритва Оками: банк зайва ланка.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 18:26

Re: Рынок ОВГЗ

Кто нибудь знает погашает ли и выплачивает купонный доход сейчас Приватбанк по ранее купленным до войны обычным ОВГЗ ?
Mick
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 22:52

Re: Рынок ОВГЗ

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Kripo
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 07:12

Re: Рынок ОВГЗ

Mick написав:Кто нибудь знает погашает ли и выплачивает купонный доход сейчас Приватбанк по ранее купленным до войны обычным ОВГЗ ?
Да, всё выплачивается в полном объеме, в валюте облигаций.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 17:05

Єврооблігації України дешевшають третій тиждень поспіль

https://www.epravda.com.ua/news/2022/06/13/688090/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 17:33

  greenozon написав:Єврооблігації України дешевшають третій тиждень поспіль
https://www.epravda.com.ua/news/2022/06/13/688090/


ох уж эти формулировки подорожал,но цена снизилась

Найменше знизилися в ціні найкоротші папери з погашенням у вересні цього року – на 0,4% – до 69,6% від номіналу, однак через близькість терміну погашення ставка за ними зросла до 190,3% річних проти 171% річних тижнем раніше.
cohan
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