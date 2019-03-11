Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 10 чер, 2022 07:27
Amethyst Нерез никогда не полезут, откуда нет выхода. А пока у нас только вход. Потому временно будет выкупать НБУ и не важно по какой ставке, а вот рыночный % увидим когда появится рынок
St/2
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 08:43
Объемы в млн. грн.
Это, скорее всего, неактуальная информация.
РВС банк давно потерял лицензию торговца ЦБ.
alex_2013
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:43
St/2 написав: Amethyst
Нерез никогда не полезут, откуда нет выхода. А пока у нас только вход.
Потому временно будет выкупать НБУ и не важно по какой ставке, а вот рыночный % увидим когда появится рынок
Известно по какой ставке НБУ выкупил овгз?
Алексей77
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 17:21
Какой сейчас спред?
M-A-X
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Додано: Суб 11 чер, 2022 17:08
M-A-X написав:
Какой сейчас спред?
Кінто, ICU без спреда.
Бритва Оками: банк зайва ланка.
flyman
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Додано: Суб 11 чер, 2022 18:26
Кто нибудь знает погашает ли и выплачивает купонный доход сейчас Приватбанк по ранее купленным до войны обычным ОВГЗ ?
Mick
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Додано: Суб 11 чер, 2022 22:52
Kripo
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Додано: Нед 12 чер, 2022 07:12
Mick написав:Кто нибудь знает погашает ли и выплачивает купонный доход сейчас Приватбанк по ранее купленным до войны обычным ОВГЗ ?
Да, всё выплачивается в полном объеме, в валюте облигаций.
vadymbanker
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Додано: Пон 13 чер, 2022 17:05
Єврооблігації України дешевшають третій тиждень поспіль
https://www.epravda.com.ua/news/2022/06/13/688090/
greenozon
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Додано: Пон 13 чер, 2022 17:33
ох уж эти формулировки
подорожал,но цена снизилась
Найменше знизилися в ціні найкоротші папери з погашенням у вересні цього року – на 0,4% – до 69,6% від номіналу, однак через близькість терміну погашення ставка за ними зросла до 190,3% річних проти 171% річних тижнем раніше.
cohan
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