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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 13 чер, 2022 21:51
І де ж ці адепти кріпти які рекомендували купляти надійну кріпту і рубати кеш...
(сорі за офтоп, це так для історії)
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adj
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