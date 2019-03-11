І де ж ці адепти кріпти які рекомендували купляти надійну кріпту і рубати кеш...
(сорі за офтоп, це так для історії)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 13 чер, 2022 21:51
І де ж ці адепти кріпти які рекомендували купляти надійну кріпту і рубати кеш...
(сорі за офтоп, це так для історії)
Додано: Вів 14 чер, 2022 01:06
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