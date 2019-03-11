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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 13 чер, 2022 21:51
І де ж ці адепти кріпти які рекомендували купляти надійну кріпту і рубати кеш...
(сорі за офтоп, це так для історії)
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adj
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Додано: Вів 14 чер, 2022 01:06
adj написав:
І де ж ці адепти кріпти які рекомендували купляти надійну кріпту і рубати кеш...
Продавали тим, хто купує?
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Додано: Вів 14 чер, 2022 10:04
adj написав:
І де ж ці адепти кріпти які рекомендували купляти надійну кріпту і рубати кеш...
(сорі за офтоп, це так для історії)
Я закупився на всюю катушку, думаю зроблю 100% у валюті до наступної весни
(сорі за офтоп, це так для історії)
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Amethyst
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Додано: Вів 14 чер, 2022 10:21
свіжі цифри по бумагам
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Додано: Вів 14 чер, 2022 10:32
Господа ваше мнение. Появилась возможность купить долларовые овгз на год. Ваше мнение. Ближайший аукцион 28 июня на год и полгода в долларах
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Алексей77
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Додано: Вів 14 чер, 2022 10:38
Алексей77 написав:
Господа ваше мнение. Появилась возможность купить долларовые овгз на год. Ваше мнение. Ближайший аукцион 28 июня на год и полгода в долларах
Однолетние бумаги США - 3,1%.
ОВГЗ - 3,7%.
Выводы делает каждый для себя.
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Додано: Вів 14 чер, 2022 10:38
Amethyst написав: adj написав:
І де ж ці адепти кріпти які рекомендували купляти надійну кріпту і рубати кеш...
(сорі за офтоп, це так для історії)
Я закупився на всюю катушку, думаю зроблю 100% у валюті до наступної весни
(сорі за офтоп, це так для історії)
Які монети поклали до свого гаманця?
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V2
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Додано: Вів 14 чер, 2022 10:48
Amethyst написав: adj написав:
І де ж ці адепти кріпти які рекомендували купляти надійну кріпту і рубати кеш...
(сорі за офтоп, це так для історії)
Я закупився на всюю катушку, думаю зроблю 100% у валюті до наступної весни
(сорі за офтоп, це так для історії)
а что уже дно объявили?
V2 написав:
Які монети поклали до свого гаманця?
тоже интересно, для истории)
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Ромасик
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Додано: Вів 14 чер, 2022 10:49
"Будьте готові втратити всі свої гроші". Біткоїн впав нижче $23 000 https://finance.liga.net/ua/cryptoecono ... ije-23-000
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V2
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Додано: Вів 14 чер, 2022 10:56
Ромасик написав: Amethyst написав: adj написав:
І де ж ці адепти кріпти які рекомендували купляти надійну кріпту і рубати кеш...
(сорі за офтоп, це так для історії)
Я закупився на всюю катушку, думаю зроблю 100% у валюті до наступної весни
(сорі за офтоп, це так для історії)
а что уже дно объявили?
V2 написав:
Які монети поклали до свого гаманця?
тоже интересно, для истории)
Ну офтоп же. Тільки Дід, тільки хардкор.
см. viewtopic.php?p=5445959#p5445959
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Amethyst
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