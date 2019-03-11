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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 329330331332>
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 21:51

І де ж ці адепти кріпти які рекомендували купляти надійну кріпту і рубати кеш...
(сорі за офтоп, це так для історії)
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 01:06

  adj написав:І де ж ці адепти кріпти які рекомендували купляти надійну кріпту і рубати кеш...

Продавали тим, хто купує?
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 10:04

  adj написав:І де ж ці адепти кріпти які рекомендували купляти надійну кріпту і рубати кеш...
(сорі за офтоп, це так для історії)

Я закупився на всюю катушку, думаю зроблю 100% у валюті до наступної весни :idea:
(сорі за офтоп, це так для історії)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 10:21

свіжі цифри по бумагам

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 10:32

Re: Рынок ОВГЗ

Господа ваше мнение. Появилась возможность купить долларовые овгз на год. Ваше мнение. Ближайший аукцион 28 июня на год и полгода в долларах
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 10:38

  Алексей77 написав:Господа ваше мнение. Появилась возможность купить долларовые овгз на год. Ваше мнение. Ближайший аукцион 28 июня на год и полгода в долларах

Однолетние бумаги США - 3,1%.
ОВГЗ - 3,7%.

Выводы делает каждый для себя.
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 10:38

  Amethyst написав:
  adj написав:І де ж ці адепти кріпти які рекомендували купляти надійну кріпту і рубати кеш...
(сорі за офтоп, це так для історії)

Я закупився на всюю катушку, думаю зроблю 100% у валюті до наступної весни :idea:
(сорі за офтоп, це так для історії)


Які монети поклали до свого гаманця?
V2
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 10:48

  Amethyst написав:
  adj написав:І де ж ці адепти кріпти які рекомендували купляти надійну кріпту і рубати кеш...
(сорі за офтоп, це так для історії)

Я закупився на всюю катушку, думаю зроблю 100% у валюті до наступної весни :idea:
(сорі за офтоп, це так для історії)

а что уже дно объявили?

  V2 написав:Які монети поклали до свого гаманця?

тоже интересно, для истории)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 10:49

"Будьте готові втратити всі свої гроші". Біткоїн впав нижче $23 000
https://finance.liga.net/ua/cryptoecono ... ije-23-000
V2
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 10:56

  Ромасик написав:
  Amethyst написав:
  adj написав:І де ж ці адепти кріпти які рекомендували купляти надійну кріпту і рубати кеш...
(сорі за офтоп, це так для історії)

Я закупився на всюю катушку, думаю зроблю 100% у валюті до наступної весни :idea:
(сорі за офтоп, це так для історії)

а что уже дно объявили?

  V2 написав:Які монети поклали до свого гаманця?

тоже интересно, для истории)

Ну офтоп же. Тільки Дід, тільки хардкор.
см. viewtopic.php?p=5445959#p5445959
Amethyst
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