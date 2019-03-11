Разъясните пожалуйста для новичков. 3,7% в украинских реалиях это мало?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 14 чер, 2022 10:58
Разъясните пожалуйста для новичков. 3,7% в украинских реалиях это мало?
Додано: Вів 14 чер, 2022 11:01
Re: Рынок ОВГЗ
Додано: Вів 14 чер, 2022 11:31
Алексей77
Це краще ніж 11% в гривні, але все ж не так надійно як 3% з американських бондів (але їх ще треба купити з теперішніми лімітами).
Далі є можливість поспекулювати з єврооблігаціями України, які в залежності від ситуації на фронті то просідають то ростуть, зараз якщо дадуть кандидатство в ЄС наприклад то моя думка що виростуть, але це чиста спекуляція.
Кожен вирішує сам як він працює з облігаціями, для мене це просто інструмент запаркувати лишні гроші які не потрібні для життя (бо для цього є заначка в кеші ) і які поки що нема у що інвестувати (бо є певні побоювання що все може впасти наприклад).
Але з іншої сторони, завтра ФРС засідає, і можливо піднімуть далі піднімуть ставку, відповідно облігації нові подорожчають, а старі подешевшають, тому треба дивитись.
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