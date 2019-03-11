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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 329330331332
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 10:58

  alfredhaos написав:
  Алексей77 написав:Господа ваше мнение. Появилась возможность купить долларовые овгз на год. Ваше мнение. Ближайший аукцион 28 июня на год и полгода в долларах

Однолетние бумаги США - 3,1%.
ОВГЗ - 3,7%.

Выводы делает каждый для себя.

Разъясните пожалуйста для новичков. 3,7% в украинских реалиях это мало?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 11:01

Re: Рынок ОВГЗ

  Алексей77 написав:Разъясните пожалуйста для новичков. 3,7% в украинских реалиях это мало?
Это и в американских реалиях мало -- там офиц инфляция тугрика скакнула под 8% :( ДолЖно быть не менее 10%. А все остальное эт просто хранить гроши шобы их... ветром не унесло :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 11:31

Алексей77
Це краще ніж 11% в гривні, але все ж не так надійно як 3% з американських бондів (але їх ще треба купити з теперішніми лімітами).
Далі є можливість поспекулювати з єврооблігаціями України, які в залежності від ситуації на фронті то просідають то ростуть, зараз якщо дадуть кандидатство в ЄС наприклад то моя думка що виростуть, але це чиста спекуляція.

Кожен вирішує сам як він працює з облігаціями, для мене це просто інструмент запаркувати лишні гроші які не потрібні для життя (бо для цього є заначка в кеші ) і які поки що нема у що інвестувати (бо є певні побоювання що все може впасти наприклад).

Але з іншої сторони, завтра ФРС засідає, і можливо піднімуть далі піднімуть ставку, відповідно облігації нові подорожчають, а старі подешевшають, тому треба дивитись.
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 11:54

  adj написав:Далі є можливість поспекулювати з єврооблігаціями України


Де ж вона є? Гроші вивести неможна, сума потрібна теж не зовсім маленька.
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 12:08

striped
тому і пишу "далі", хтось може лише овдп купити, я ж не знаю які суми у людини.
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 13:18

  striped написав:
  adj написав:Далі є можливість поспекулювати з єврооблігаціями України


Де ж вона є? Гроші вивести неможна, сума потрібна теж не зовсім маленька.

А в чем проблема вывести?
Грн > $ > usdt > binance > wise > ib
Если гривна белая проблем нет, только комиссия
St/2
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