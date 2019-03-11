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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 329330331332
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 15:46

Re: Рынок ОВГЗ

Я так понимаю, что военные облигации на оставшиеся 100 с чем-то ярдов (план был 400) купят только НБУ (бОльшую часть) и госбанки. Для всех остальных они с такими ставками уже неинтересны. (А поддержать финансово нашу армию можно и другими способами.)
ОлегВМ
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 17:01

St/2
грн -> USD -> Revolut - будь-куди навіщо ще комісії платити і лізти в кріпту?
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 17:31

Рада має намір ініціювати списання зовнішнього боргу

"Звертаємося із пропозицією невідкладно провести переговори з усіма іноземними партнерами – кредиторами України щодо списання та перегляду державного і гарантованого державою зовнішнього боргу України. Адже повномасштабна війна, яку веде зараз Україна, є типовим форс-мажором – непередбачуваною обставиною, що дозволяє вести переговори про відмомву від зобов'язань, укладених у мирний час", – йдеться в проекті постанови.
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 17:45

  adj написав:St/2
грн -> USD -> Revolut - будь-куди навіщо ще комісії платити і лізти в кріпту?


Revolut из неньки можно открыть и пополнить? И, опять же, еврооблигации в зависимости от текущих котировок это вокруг 50000 - как к таким транзакциям Revolut отнесется?
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 18:11

  striped написав:
  adj написав:St/2
грн -> USD -> Revolut - будь-куди навіщо ще комісії платити і лізти в кріпту?


Revolut из неньки можно открыть и пополнить? И, опять же, еврооблигации в зависимости от текущих котировок это вокруг 50000 - как к таким транзакциям Revolut отнесется?


Більша проблема буде 100к грн (в еквіваленті) ліміту на вивід з України, ніж револют. Якщо гроші легальні то не бачу проблеми з револютом.

Відкрити можна з України, у них має бути блог пост як працює реєстрація для Українців, реєструватись необхідно буде на будь яку адресу ЄС (типу біженець).
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 18:23

  Алексей77 написав:Господа ваше мнение. Появилась возможность купить долларовые овгз на год. Ваше мнение. Ближайший аукцион 28 июня на год и полгода в долларах

А Вы не пропустили, что расея напала на Украину?
San
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 18:26

  cohan написав:Найменше знизилися в ціні найкоротші папери з погашенням у вересні цього року – на 0,4% – до 69,6% від номіналу, однак через близькість терміну погашення ставка за ними зросла до 190,3% річних проти 171% річних тижнем раніше.


ось тільки зараз їх не купити
slonic32
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  #<1 ... 329330331332
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