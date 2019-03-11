Я так понимаю, что военные облигации на оставшиеся 100 с чем-то ярдов (план был 400) купят только НБУ (бОльшую часть) и госбанки. Для всех остальных они с такими ставками уже неинтересны. (А поддержать финансово нашу армию можно и другими способами.)
"Звертаємося із пропозицією невідкладно провести переговори з усіма іноземними партнерами – кредиторами України щодо списання та перегляду державного і гарантованого державою зовнішнього боргу України. Адже повномасштабна війна, яку веде зараз Україна, є типовим форс-мажором – непередбачуваною обставиною, що дозволяє вести переговори про відмомву від зобов'язань, укладених у мирний час", – йдеться в проекті постанови.
cohan написав:Найменше знизилися в ціні найкоротші папери з погашенням у вересні цього року – на 0,4% – до 69,6% від номіналу, однак через близькість терміну погашення ставка за ними зросла до 190,3% річних проти 171% річних тижнем раніше.