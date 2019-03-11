adj написав:
Більша проблема буде 100к грн (в еквіваленті) ліміту на вивід з України, ніж револют. Якщо гроші легальні то не бачу проблеми з револютом.
Відкрити можна з України, у них має бути блог пост як працює реєстрація для Українців, реєструватись необхідно буде на будь яку адресу ЄС (типу біженець).
Тоді повертаємость до першого посту і перепитуємо:
"Так "є можливість поспекулювати з єврооблігаціями України" чи таки немає?!?"
Та і чи добра ця ідея загалом після заяв про перемовини про списання зовнішнього боргу?