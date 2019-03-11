|
|
|
Рынок ОВГЗ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 15 чер, 2022 07:59
adj написав:
Більша проблема буде 100к грн
(в еквіваленті) ліміту на вивід з України, ніж револют. Якщо гроші легальні то не бачу проблеми з револютом.
Відкрити можна з України, у них має бути блог пост як працює реєстрація для Українців, реєструватись необхідно буде на будь яку адресу ЄС
(типу біженець).
Тоді повертаємость до першого посту і перепитуємо:
"Так "є можливість поспекулювати з єврооблігаціями України" чи таки немає?!?"
Та і чи добра ця ідея загалом після заяв про перемовини про списання зовнішнього боргу?
-
striped
-
-
- Повідомлень: 1486
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 3014 раз.
- Подякували: 579 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 чер, 2022 09:46
striped
Не у всіх є лише гривні, і лише в Україні.
Друге, це лише спекуляція, по факту час розсудить.
-
adj
-
-
- Повідомлень: 26
- З нами з: 08.04.22
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 чер, 2022 10:59
San написав: Алексей77 написав:
Господа ваше мнение. Появилась возможность купить долларовые овгз на год. Ваше мнение. Ближайший аукцион 28 июня на год и полгода в долларах
А Вы не пропустили, что расея напала на Украину?
Доллар пристроить под проценты куда? Ваши варианты
-
Алексей77
-
-
- Повідомлень: 1791
- З нами з: 04.12.09
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|62
|47594
|
Вів 10 тра, 2022 14:21
V2
|
|11
|512475
|
|
|53
|32068
|
|