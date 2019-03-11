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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 15 чер, 2022 07:59
adj написав:
Більша проблема буде 100к грн
(в еквіваленті) ліміту на вивід з України, ніж револют. Якщо гроші легальні то не бачу проблеми з револютом.
Відкрити можна з України, у них має бути блог пост як працює реєстрація для Українців, реєструватись необхідно буде на будь яку адресу ЄС
(типу біженець).
Тоді повертаємость до першого посту і перепитуємо:
"Так "є можливість поспекулювати з єврооблігаціями України" чи таки немає?!?"
Та і чи добра ця ідея загалом після заяв про перемовини про списання зовнішнього боргу?
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striped
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Додано: Сер 15 чер, 2022 09:46
striped
Не у всіх є лише гривні, і лише в Україні.
Друге, це лише спекуляція, по факту час розсудить.
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adj
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Додано: Сер 15 чер, 2022 10:59
San написав: Алексей77 написав:
Господа ваше мнение. Появилась возможность купить долларовые овгз на год. Ваше мнение. Ближайший аукцион 28 июня на год и полгода в долларах
А Вы не пропустили, что расея напала на Украину?
Доллар пристроить под проценты куда? Ваши варианты
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Алексей77
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Додано: Сер 15 чер, 2022 14:21
striped написав:
"Так "є можливість поспекулювати з єврооблігаціями України" чи таки немає?!?"
striped написав:
Revolut из неньки можно открыть и пополнить? И, опять же, еврооблигации в зависимости от текущих котировок это вокруг 50000 - как к таким транзакциям Revolut отнесется?
если физичеки вывести нал в европу, положить на счет в нормальном банке то спекулируйте на здоровье
через рево, карту банана для беженцев и прочие бредовые способы вы конечно что-то выведете, может даже 100к грн. но далее наверняка по достижению определенного внутреннего лимита для новых пользователей вас просто уведомят о закрытии аккаунта.
в вашем случае, чтобы вывести 50к зелени нужно будет гдето 18 рево аккаунтов
всего то нужно найти 18 паспортов для начала и можно крутить
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wtf
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Додано: Сер 15 чер, 2022 15:55
wtf Именно поэтому я был так скептически настроен на такой "замечательный" рецепт как заработать больше чем возможно в наших реалиях. Лечить по фотографии много ума не нужно. А как до дела...
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striped
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Додано: Сер 15 чер, 2022 22:17
Алексей77 написав: San написав: Алексей77 написав:
Господа ваше мнение. Появилась возможность купить долларовые овгз на год. Ваше мнение. Ближайший аукцион 28 июня на год и полгода в долларах
А Вы не пропустили, что расея напала на Украину?
Доллар пристроить под проценты куда? Ваши варианты
Патриотичный ответ - на благотворительность, финансовый ответ - избегать большого риска ради малой выгоды
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San
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