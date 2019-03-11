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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 330331332333
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 07:59

  adj написав:
Більша проблема буде 100к грн (в еквіваленті) ліміту на вивід з України, ніж револют. Якщо гроші легальні то не бачу проблеми з револютом.

Відкрити можна з України, у них має бути блог пост як працює реєстрація для Українців, реєструватись необхідно буде на будь яку адресу ЄС (типу біженець).


Тоді повертаємость до першого посту і перепитуємо:
"Так "є можливість поспекулювати з єврооблігаціями України" чи таки немає?!?"

Та і чи добра ця ідея загалом після заяв про перемовини про списання зовнішнього боргу?
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 09:46

striped
Не у всіх є лише гривні, і лише в Україні.

Друге, це лише спекуляція, по факту час розсудить.
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 10:59

  San написав:
  Алексей77 написав:Господа ваше мнение. Появилась возможность купить долларовые овгз на год. Ваше мнение. Ближайший аукцион 28 июня на год и полгода в долларах

А Вы не пропустили, что расея напала на Украину?

Доллар пристроить под проценты куда? Ваши варианты
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 14:21

Re: Рынок ОВГЗ

  striped написав:"Так "є можливість поспекулювати з єврооблігаціями України" чи таки немає?!?"

  striped написав:Revolut из неньки можно открыть и пополнить? И, опять же, еврооблигации в зависимости от текущих котировок это вокруг 50000 - как к таким транзакциям Revolut отнесется?

если физичеки вывести нал в европу, положить на счет в нормальном банке то спекулируйте на здоровье
через рево, карту банана для беженцев и прочие бредовые способы вы конечно что-то выведете, может даже 100к грн. но далее наверняка по достижению определенного внутреннего лимита для новых пользователей вас просто уведомят о закрытии аккаунта.
в вашем случае, чтобы вывести 50к зелени нужно будет гдето 18 рево аккаунтов
всего то нужно найти 18 паспортов для начала и можно крутить
wtf
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 15:55

wtf Именно поэтому я был так скептически настроен на такой "замечательный" рецепт как заработать больше чем возможно в наших реалиях. Лечить по фотографии много ума не нужно. А как до дела...
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 22:17

  Алексей77 написав:
  San написав:
  Алексей77 написав:Господа ваше мнение. Появилась возможность купить долларовые овгз на год. Ваше мнение. Ближайший аукцион 28 июня на год и полгода в долларах

А Вы не пропустили, что расея напала на Украину?

Доллар пристроить под проценты куда? Ваши варианты

Патриотичный ответ - на благотворительность, финансовый ответ - избегать большого риска ради малой выгоды
San
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 05:40

Re: Рынок ОВГЗ

https://antikor.com.ua/amp/articles/553 ... _za_28_let
ФРС круто повысил учётную ставку
Алексей77
 
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якась новинка-цікавинка від відомого брокера ICU
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:15

Re: Рынок ОВГЗ

А как прошло на этой неделе размещение? Инвесторы согласны на старые ставки? Когда следующая попытка разместиться на голом патриотизме?
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:33

так собі, трішки дьоргається

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  #<1 ... 330331332333
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