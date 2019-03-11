greenozon написав:якась новинка-цікавинка від відомого брокера ICU
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UACB
перший український криптобонд
Маєш крипту?
Інвестуй її в перемогу України!
https://www.uacb.icu/
Какие у кого мнения по этому проекту?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:19
Какие у кого мнения по этому проекту?
Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:32
На 3 месяца не интересно, проще купить эту же облигацию и все. А вот с погашение в конце 2023 было бы интересно, но ICU не дураки, чтобы вам компенсировать курсовые разницы за свой счет.
Додано: П'ят 17 чер, 2022 20:40
adj
У меня Revolut не даёт пополнять свою карту с карты Альфы через его приложение.
Пишет-ваш банк отклонил операцию. А как у Вас это получается?
Додано: Суб 18 чер, 2022 11:52
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