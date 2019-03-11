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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:19
greenozon написав:
якась новинка-цікавинка від відомого брокера ICU
---
UACBперший український криптобонд
Маєш крипту?
Інвестуй її в перемогу України!https://www.uacb.icu/
Какие у кого мнения по этому проекту?
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joik
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:32
joik написав: greenozon написав:
якась новинка-цікавинка від відомого брокера ICU
---
UACBперший український криптобонд
Маєш крипту?
Інвестуй її в перемогу України!https://www.uacb.icu/
Какие у кого мнения по этому проекту?
На 3 месяца не интересно, проще купить эту же облигацию и все. А вот с погашение в конце 2023 было бы интересно, но ICU не дураки, чтобы вам компенсировать курсовые разницы за свой счет.
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 20:40
adj
У меня Revolut не даёт пополнять свою карту с карты Альфы через его приложение.
Пишет-ваш банк отклонил операцию. А как у Вас это получается?
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aeroservis
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Додано: Суб 18 чер, 2022 10:24
aeroservis
з валютної пробуйте
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adj
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Додано: Суб 18 чер, 2022 11:52
цікаві новини щодо балансів ОВДП -
нерезиденти продовжують виходити (мінус 1.5 мільярди)
тергромада(-и) докупили на 100М - хто?
юрики - мінус 4 мільярди! - куди?
банки - мінус 7 (!!!) мільярдів
в фізиків якийсь серйозний вихід відбувся 500М - куди?
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greenozon
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Додано: Суб 18 чер, 2022 21:44
greenozon написав:
цікаві новини щодо балансів ОВДП -
нерезиденти продовжують виходити (мінус 1.5 мільярди)
тергромада(-и) докупили на 100М - хто?
юрики - мінус 4 мільярди! - куди?
банки - мінус 7 (!!!) мільярдів
в фізиків якийсь серйозний вихід відбувся 500М - куди?
16 червня відбулось велике погашення паперів, тому і мінуси...
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asti
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Додано: Суб 18 чер, 2022 22:41
asti написав: greenozon написав:
цікаві новини щодо балансів ОВДП -
нерезиденти продовжують виходити (мінус 1.5 мільярди)
тергромада(-и) докупили на 100М - хто?
юрики - мінус 4 мільярди! - куди?
банки - мінус 7 (!!!) мільярдів
в фізиків якийсь серйозний вихід відбувся 500М - куди?
16 червня відбулось велике погашення паперів, тому і мінуси...
так згідний. це зрозуміло звідки витекло і причина
але цікаво куди потекла вода (звільнені гроші)
сума, погодтесь, чималенька і одномоментна, причому в різних інституціях
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greenozon
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Додано: Нед 19 чер, 2022 10:51
greenozon
можливо чекають кращих умов після підняття ставки
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adj
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