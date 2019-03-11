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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 331332333334
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:19

  greenozon написав:якась новинка-цікавинка від відомого брокера ICU
---
UACB
перший український криптобонд

Маєш крипту?
Інвестуй її в перемогу України!

https://www.uacb.icu/


Какие у кого мнения по этому проекту?
joik
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:32

  joik написав:
  greenozon написав:якась новинка-цікавинка від відомого брокера ICU
---
UACB
перший український криптобонд

Маєш крипту?
Інвестуй її в перемогу України!

https://www.uacb.icu/


Какие у кого мнения по этому проекту?

На 3 месяца не интересно, проще купить эту же облигацию и все. А вот с погашение в конце 2023 было бы интересно, но ICU не дураки, чтобы вам компенсировать курсовые разницы за свой счет.
alfredhaos
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 20:40

adj
У меня Revolut не даёт пополнять свою карту с карты Альфы через его приложение.
Пишет-ваш банк отклонил операцию. А как у Вас это получается?
aeroservis
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 10:24

aeroservis
з валютної пробуйте
adj
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 11:52

цікаві новини щодо балансів ОВДП -
нерезиденти продовжують виходити (мінус 1.5 мільярди)
тергромада(-и) докупили на 100М - хто?
юрики - мінус 4 мільярди! - куди?
банки - мінус 7 (!!!) мільярдів
в фізиків якийсь серйозний вихід відбувся 500М - куди?

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 21:44

  greenozon написав:цікаві новини щодо балансів ОВДП -
нерезиденти продовжують виходити (мінус 1.5 мільярди)
тергромада(-и) докупили на 100М - хто?
юрики - мінус 4 мільярди! - куди?
банки - мінус 7 (!!!) мільярдів
в фізиків якийсь серйозний вихід відбувся 500М - куди?
16 червня відбулось велике погашення паперів, тому і мінуси...
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 22:41

  asti написав:
  greenozon написав:цікаві новини щодо балансів ОВДП -
нерезиденти продовжують виходити (мінус 1.5 мільярди)
тергромада(-и) докупили на 100М - хто?
юрики - мінус 4 мільярди! - куди?
банки - мінус 7 (!!!) мільярдів
в фізиків якийсь серйозний вихід відбувся 500М - куди?
16 червня відбулось велике погашення паперів, тому і мінуси...


так згідний. це зрозуміло звідки витекло і причина
але цікаво куди потекла вода (звільнені гроші)
сума, погодтесь, чималенька і одномоментна, причому в різних інституціях
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 10:51

greenozon
можливо чекають кращих умов після підняття ставки
adj
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 11:21

  adj написав:greenozon
можливо чекають кращих умов після підняття ставки
Цілком!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 22:40

Фракція "Слуга народу" закликала провести переговори щодо списання держборгу України

https://interfax.com.ua/news/economic/840235.html

ОЗДП знову вниз, і вже напевно остаточно.
adj
 
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